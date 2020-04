Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternzeichen des Wagens

Kein Zutritt ohne Einkaufswagen! Überall ist dieses Schild jetzt vor den Supermärkten zu finden. Es ist eine einfache Möglichkeit, die Kundschaft im Zeichen der Corona-Krise auf Abstand zu gehalten. Als hätten es die Hersteller einst geahnt, sind es in etwa 1,5 Meter, die das Gefährt vor dem Kunden ausfüllt – in der Standard-Version. Eigentlich könnte die Idee ja auf weitere Bereiche übertragen werden, kam mir im Traum in den Sinn. Ich war mir darin ganz sicher: Irgendwelche Start Ups tüfteln bereits an der Idee eines aufgemotzten Einkaufs-Wagens mit Auffahr-Sicherung, E-Antrieb, Internet-Anschluss und GPS, falls man einmal vergessen hat, wo der Einkauf geparkt wurde. Eigentlich ist diese Idee spitze. Denn das Ausgangsmaterial ist recht preiswert. Gibt’s für nur einen Euro an jeder Kaufhalle. Und für einen „Gebrauchten“ bekommt man den vollen Preis eines Neuwagens zurück. Als dann eine Bürgerinitiative forderte neben der Radspur noch Platz für einen Highway der Einkaufswagen zu schaffen, wachte ich schweißgetränkt auf. Hoffentlich ist alles schnell vorbei, damit ich in der Kaufhalle wieder ungebremst überholen kann.