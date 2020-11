Stiftung sendet von Erfurt aus Signal von Beständigkeit

„Die Aufgaben werden gerade nicht weniger“, sagt Josef Ahlke, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunftsfähiges Thüringen, welcher seinen Sitz im Kowo-Haus der Vereine in der Johannesstraße in Erfurt hat. Der Verein agiert als landesweite Dachorganisation für nachhaltige Entwicklung und bietet eine Plattform für das Anstoßen von Nachhaltigkeitsprozessen, für Projekte und Beteiligungsmöglichkeiten. Neu ist die gleichnamige Stiftung. Sie soll langfristiges Wirken unterstützen.

Verein Zukünftiges Thüringen steht mit breitem Betätigungsfeld für Nachhaltigkeit

Der Verein hat die Stiftung Zukunftsfähiges Thüringen finanziell aufgestellt – mit relativ wenig Geld. Sie ist als fördernde Stiftung anerkannt. Später könnte sie einen fördernden und operativen Status haben. Große Sprünge sind also (noch) nicht möglich, Josef Ahlke wertet sie als „strategischen Anfang“. Der Verein selbst wird projektbezogen gefördert, daher hapere es manchmal an den Übergängen zu fortgesetzten Projekten oder schon beim Bereitstellen von Eigenanteilen. „Die Stiftung sendet hingegen ein Signal von Beständigkeit. Themen bleiben und verschwinden nicht nach Projektende wieder. Und das werde auch nach außen hin deutlich“, erklärt er. Das Betätigungsfeld der Stiftung ist ebenso breit aufgestellt wie der Verein selber: Bildung und Erziehung, Umwelt- und Naturschutz, Kultur-, Kunst- und Denkmalpflege, Jugend- und Altenpflege und Völkerverständigung spielen unter dem Aspekt einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Entwicklung eine Rolle.

Informations- und Aktions-Plattform wirkt von Erfurt aus über die Landesgrenze hinaus

Für die Arbeit des Vereins ist es förderlich, dass jetzt eine Stelle geschaffen und besetzt wurde: Nadine Baumann ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Stiftungs-Gründung betrachtet sie als Meilenstein. Sie möchte mit dabeisein, wenn das Thema Nachhaltigkeit im Freistaat vorangebracht wird. Zudem netzwerkt sie bereits eifrig mit. Unter anderem für RENN.mitte. RENN steht für Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien.

Für den Verein als Träger ist RENN.mitte ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Gemeinsam mit den Netzstellen in Nord, Süd und West, die von dortigen Initiativen getragen werden, bildet die Mitte von Erfurt aus eine regional organisierte Informations- und Aktions-Plattform für nachhaltige Entwicklung.

Das Corona-Jahr sorgt für für eine Verlegung von Veranstaltungen ins Netz

Wenn auch das Corona-Virus diesem Jahr seinen besonderen Stempel aufdrückt, liegt die Arbeit nicht brach. Regionale Netzwerkveranstaltungen, Seminare, Coaching und dergleichen finden jetzt häufiger online statt. Die Themen Leben und Arbeiten stehen weiter im Mittelpunkt. „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“, benennt Josef Ahlke den Ansatz, der auch digital funktioniert. Wo es an eigenen Finanzen mangelt, vermittelt RENN.mitte an die regionalen Partner, was Bund und Land auf dem Gebiet tun. Der Informationsfluss klappt auch in umgekehrter Richtung. „Wir sind hier bei uns am Puls der Zivilgesellschaft, erleben und erfahren, was die Menschen bewegt und transportieren das weiter zu Bund und Land“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Die gute Vernetzung macht wett, wenn es keine eigenen Fördertöpfe gibt.

Nachhaltigkeitszentrum für Kommunen, städtische Initiativen und privates Engagement

Den zweiten Schwerpunkt des Vereins bildet das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen, das in Arnstadt angesiedelt ist. Dabei ist das keine Rangfolge, denn es wirkt schon viel länger als RENN.mitte. Das Nachhaltigkeitszentrum bindet Kommunen ebenso ein wie städtische oder regionale Initiativen. Der Verein arbeitet auch eng mit der Thüringer Beschaffungsallianz zusammen. Dabei geht es um nachhaltige Beschaffung und Vergabe in den Kommunen. „Bildschirme, IT-Strukturen oder Druckerpapier mit dem Etikett nachhaltig zu bestellen, ist nicht mehr so kompliziert“, beschreibt Josef Ahlke. „Bei Pflastersteinen, anderem Baumaterial oder Textilien für die Stadtwirtschaft oder Feuerwehr wird’s schon schwieriger. Aber auch das ist möglich.“ Mittlerweile nutzen etliche Kommunen eine gemeinsame Plattform, um ihre Erfahrungen auszutauschen.

Der Kontakt zum Verein funktioniert über dessen Internetauftritt, der auch eine Übersicht des kompletten Angebots liefert. „Er bekommt zwar gerade ein neues Outfit verpasst, kann aber nahtlos weiter genutzt werden“, sagt Nadine Baumann.

www.zukunftsfaehiges-thueringen.de