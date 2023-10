Stoppok kommt zum Konzert nach Erfurt

Stefan Stoppok ist mal wieder in Erfurt zu hören – am 9. November.

Erfurt. Stefan Stoppok geht in Erfurt immer. Am 9. November gastiert er mit seinem Soloprogramm im HsD.

Stefan Stoppok ist Sänger, Musiker - Deutschsprachiger Singer-/Songwriter und großartiger Gitarrist. Seine Musik ist eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm’n‘Blues und Country. Der inzwischen 67-jährige Wahl-Hamburger singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt.

Stoppok versteht es in seinen Liedern grundsätzliche Fragen und Probleme unserer Zeit in oft persönlich gefärbten Geschichten zu erzählen. Er macht Alltagsprache zu Poesie, die Bilder von berührender Direktheit schafft. Am Donnerstag, den 9. November tritt Stoppok mit seinem Solo-Programm ab 20 Uhr im HsD auf. Tickets im Ticketshop Thüringen (Meyfartstraße 19).