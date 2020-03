Straßenbahn-Fahrer kann Angreifer in die Flucht schlagen - Einbrüche und brennende Laube

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenbahn-Fahrer kann Angreifer in die Flucht schlagen

Ein unschönes Dienstende erlebte ein Straßenbahnfahrer am Freitagabend. Als er seine Schicht an der Endhaltestelle in Bindersleben beendet hatte, wurde er von einem Mann erst nach einer Zigarette gefragt. Als er diese nicht bekam, schlug der Verdächtige dem Straßenbahnfahrer ins Gesicht. Allerdings konnte dieser sich trotz seiner 56 Jahre erfolgreich wehren und den Mann in die Flucht schlagen.

Die herbeigerufenen Beamten konnten den Täter in der Nähe stellen; es handelte sich um einen polizeilich bekannten 42-Jährigen. Ihn erwarten nicht nur Anzeigen wegen Räuberischer Erpressung und Körperverletzung, sondern auch eine Behandlung in der Notaufnahme.

Mann wehrt sich massiv und muss gefesselt werden

Nach einem Bürgerhinweis konnten Polizisten am Freitagmorgen einen Jugendlichen auf dem Erfurter Drosselberg stellen, der zwei Fahrräder mit sich führte, deren Herkunft er nicht glaubhaft erklären konnte. Außerdem war er den Beamten bereits als Straftäter bekannt. Gegen seine Durchsuchung, bei welcher Methamphetamin gefunden wurde, wehrte er sich massiv, so dass er überwältigt und gefesselt werden musste.

Dabei wurde eine Kollegin leicht verletzt. Den 17-Jährigen erwarten nun zwei Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einbrüche und brennende Gartenlaube

Am Freitagabend kam es in einer Kleingartenanlage in Dittelstedt zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Der oder die unbekannte/-n Täter brachen mindestens drei Gärten auf. Zum Beutegut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. In der Gartenanlage kam es außerdem zum Brand einer Gartenlaube, die dabei vollständig zerstört wurde. Eine Brandstiftung gilt als wahrscheinlich. Ob dieser Brand mit den Einbrüchen in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Anwohner oder Passanten, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd oder der Kriminalpolizei Erfurt zu melden.

