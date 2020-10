Straßenbahn in Erfurt wurde aufgebrochen

Erfurt. In Erfurt wurde über Nacht in eine Straßenbahn eingebrochen und der Fahrkartenautomat geplündert.

Am Dienstag mussten Mitarbeiter der Erfurter Verkehrsbetriebe feststellen, dass Diebe über Nacht eine Straßenbahn aufgebrochen hatten. Diese stand in einem Depot in der Nordhäuser Straße. Im Innenraum der Bahn hebelten die Täter mit Gewalt einen Kassenautomaten auf und gelangten an mehrere hundert Euro Bargeld.

Insgesamt verursachten die Diebe einen Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Kripo Erfurt kam zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.