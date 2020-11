„Straßennamen liefen als Randthema mit“

Es ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt. „Heiße Gefechte um Namen gehen weiter“, stand hier zu lesen. Der Grund: eine Straßenumbenennung. Der alte Name muss weg, weil er aus Sicht der Gegenwart belastet ist, wogegen sich Protest aus der Anwohnerschaft regt. Der neue Name wird dagegen auch als Wiedergutmachung an einem Mann verstanden, der „in dieser Straße gewohnt hat“, wie es in einem anderen Artikel heißt.

Vor 28 Jahren wurde die Straße der Einheit umbenannt

Wenn Sie jetzt an die Debatte ums Nettelbeckufer/Gert-Schramm-Ufer denken, liegen Sie falsch: So wurde vor 28 Jahren in dieser Zeitung über die Umbenennung der Straße der Einheit in Alfred-Hess-Straße berichtet. Der Blick in die Geschichte ist dennoch erhellend für die aktuelle Diskussion.

So votiert die heutige CDU-Stadtratsfraktion im vorerst zurückgestellten Antrag gegen die Umbenennung des Nettelbeckufers. Und zwar mit einer Begründung, die ihr Berater, der Historiker Steffen Raßloff, hier auch vorgebracht hat (Lokalausgabe, 12. Mai): Man wolle damit keinen Präzedenzfall für weitere Diskussionen schaffen. Nach der Recherche im Stadtarchiv lässt sich jedoch konstatieren: Es gibt diesen Präzedenzfall schon.

Änderungsvorschlag kam von der SPD

Am 1. Januar 1992 wurde die Straße der Einheit nach dem jüdischen Fabrikanten und Kunstsammler Alfred Hess (1879-1931) umbenannt, auch um verdrängte Geschichte sichtbar zu machen. Anders als heute kam die Initiative nicht aus der Zivilgesellschaft, sondern von oben. Der Änderungsvorschlag wurde „von der SPD mit Nachdruck eingebracht“, wie sich der damalige Oberbürgermeister Manfred Ruge (CDU) erinnert.„Das kann durchaus sein aufgrund der Geschichte der SPD“, sagt Urs Warweg, der damals schon für die SPD im Stadtrat saß, am Telefon. Denn gemeint war die „Einheit“ von KPD und SPD von 1946, als aus beiden Parteien in der sowjetischen Besatzungszone unter Zwang die SED wurde.

Ganz sicher ist sich Warweg aber nicht; auch weil die Umbenennung von Straßen damals „so am Rande mitlief“, vieles musste neu geregelt werden. Entsprechend findet sich Ende 1991 der neue Name Alfred-Hess-Straße als 17. Position in einem Paket von gleich 20 Änderungen. Erstellt von der Straßennamenkommission, unter Berücksichtigung von „zahlreichen aus der Bevölkerung eingegangen Anregungen“, wie es in der Anlage zum Beschluss heißt.

Namen von Kommunisten verschwanden von Straßenschildern am Johannesplatz

Darin werden etwa Umbenennungen am Johannesplatz, wo die Lokalpolitiker Karl Klein (1886-1960), Oskar Dünnebeil (1897-1958) und Hans Scholz (1909-1933, alle KPD) weichen müssen, wie folgt begründet: „Eine Überprüfung der Biographien der betreffenden Personen ergab, daß aus heutiger Sicht ihre Leistungen eine Straßennamensvergabe kaum rechtfertigen.“ Eine sachliche Feststellung, die heute wohl den Vorwurf der „Säuberung des Stadtraums“ oder der Geschichtsklitterung am Hals hätte. Aber 1991 begann das Schimpfwort „Politische Korrektheit“ auch gerade erst, sich zu verbreiten.

„In einer ‘fremden’ Straße aufgewacht“, titelt die Thüringer Allgemeine dann am 2. Januar 1992. Der Protest gegen die Umbenennung der Straße der Einheit schwillt an: Briefe an den OB, Unterschriftensammlung, eine öffentliche Diskussion im März. Doch die Politik bleibt bei ihrer Entscheidung, auch wenn in der Alfred-Hess-Straße noch lange selbstgebastelte Straßenschilder mit dem alten Namen zu sehen sind. Hat die Geschichte nun Relevanz für die Gegenwart? „Nein, das ist jetzt ein ganz anderes Thema“, meint Warweg, der auch der aktuellen SPD-Fraktion angehört. Damals habe sich ein „gesellschaftlicher Umbruch“ manifestiert: „Wir haben ja momentan keinen gesellschaftlichen Umbruch.“

Diskussion über Rassismus ist passender Anlass für neues Nachdenken über Nettelbeck

Das sieht Peggy Piesche, Fachfrau für Dekolonialtät bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin anders. „Koloniale Kontinuitäten zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie wenig Umbruchsmöglichkeiten zulassen“, erklärt die aus Arnstadt stammende Kulturwissenschaftlerin. Die globalen Black-Lives-Matter-Proteste öffneten da aber gerade ein „Möglichkeitsfenster“, ergänzt Piesche, die zur Wendezeit in Erfurt studierte. Nach welcher „Einheit“ die Straße in Erfurts Südwesten hieß, wusste sie damals übrigens auch nicht – wie so viele Menschen in der Stadt.

Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat über die Zulässigkeit eines AfD-Bürgerantrages, der fordert, dass das Nettelbeckufer nicht umbenannt werden darf.