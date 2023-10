Streik in Erfurter Unternehmen: Mitarbeiter setzen Arbeit aus

Erfurt. Stell dir vor, es gebe keine Milch mehr. Kein schöner Gedanke. Doch morgen streiken die Beschäftigen hier in Erfurt – und es wird weder Joghurt noch sonst was hergestellt.

Irgendwann wird die Milch sauer. Das sind zumindest die Beschäftigten des Deutschen Milchkontors (DMK) in Erfurt. Sie legen am Mittwoch von 12 Uhr bis 16 Uhr die Arbeit nieder. Aufgerufen hat dazu die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Auch in weiteren Milchbetrieben in Ostdeutschland finden erste Warnstreiks statt.

„Die Leute sind richtig sauer. Deshalb der Warnstreik. Wir haben im Osten von der Arbeitgeberseite in der letzten Tarifverhandlung nur 6 Prozent Lohnerhöhung angeboten bekommen. Das ist weniger als die Tarifabschlüsse in den westdeutschen Bundesländern und würde einen Reallohnverlust bedeuten“, sagt Jens Löbel von der NGG. „Ist die Arbeit hier weniger wert? Wohl kaum! Mit den Streiks in den ostdeutschen Milchbetrieben setzen die Beschäftigten ein Zeichen, dass wir uns das nicht gefallen lassen und deutlich mehr erwarten“, so Löbel weiter.

„Wir stellen hier in Erfurt keine anderen Produkte her, wie unsere Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen oder Bremen. Aus diesem Grund möchten wir die gleichen Erhöhungen haben, wie unsere Kolleginnen und Kollegen.“, unterstreicht Christian Hildebrandt, NGG-Tarifkommissionsmitglied und Betriebsratsvorsitzender des DMK Werk Erfurt die Forderungen.

In dem Milchkontor in Erfurt arbeiten 320 Beschäftigte. Sie stellen unter anderem Milram und Osterland Produkte her. Das Angebot des Milch-Industrieverbandes in der letzten Tarifverhandlung betrug nur 6 Prozent. Das wäre für eine Fachkraft gerade mal ein Lohnplus von 200 Euro. In den westdeutschen Bundesländern reichen dagegen die Tarifabschlüsse von 250 bis zu 310 Euro. Die Lebensmittelgewerkschaft NGG verhandelt im Flächentarifvertrag Milchindustrie Ost die Löhne und Gehälter für etwa 2.400 Beschäftigte in 11 Milchbetrieben.

„Mit dem Angebot von 6 Prozent wird die schon erkämpfte Lohnangleichung an das westliche Tarifniveau wieder aufgeweicht. Das werden wir auf keinen Fall zulassen.” gibt sich Löbel kämpferisch. Die nächste Tarifverhandlung findet am 24. Oktober statt. „Weitere und auch längere Streiks sind nicht ausgeschlossen, falls die Arbeitgeberseite weiter versucht, den Osten abzuhängen. Das lassen sich die Milch-Beschäftigten nicht mehr gefallen”, so Uwe Ledwig, Landesvorsitzender der NGG Ost und Verhandlungsführer.