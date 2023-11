Streit mit Folgen in Erfurt: Mann wirft Fahrrad mehrfach gegen Auto

Erfurt In Erfurt ist ein Streit zwischen einem Rad- und einem Autofahrer eskaliert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am späten Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zwischen einem Rad- und einem Autofahrer zu einem Streit mit Folgen. Wie die Polizei mitteilte, bat der Fahrradfahrer zunächst einen Autofahrer um Bargeld, als dieser gerade in seinen Pkw einsteigen wollte. Dieses sei freundlich verneint worden, heißt es weiter.

Mann flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Erbost über die Ablehnung der Bitte, schlug der Radfahrer seinen Drahtesel mehrfach gegen den Pkw und verursachte so eine Delle. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann mit dem Fahrrad vom Tatort.

Die Beamten der Erfurter Polizei nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord unter dem Aktenzeichen ST/0287610/2023 zu melden.

