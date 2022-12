Streit um Tierwohl im Erfurter Süden eskaliert

Erfurt. Zwei Männer beobachten den Umgang eines Besitzers mit seinem Hund. Daraufhin kommt es zu einer handfesten Prügelei.

Im Erfurter Süden eskalierte am Donnerstagmittag ein Streit um das Tierwohl eines Hundes. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten wei Bauarbeiter in der Clausewitzstraße, wie ein 42-Jähriger seinen Hund unsanft hochhob, so dass dieser jammerte.

Daraufhin äußerten die beiden Männer ihren Unmut darüber und gerieten in der weiteren Folge mit dem Hundebesitzer in Streit. Dieser gipfelte in einer handfesten Schlägerei, bei der die beiden Bauarbeiter gemeinsam auf den 42-Jährigen einschlugen.

Der Mann wurde dabei im Gesicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.

