In weiten Teilen der Erfurter Altstadt ist der Strom ausgefallen (Symbolbild).

Stromausfall in der Erfurter Innenstadt - Black Thursday der anderen Art

Erfurt. In Erfurt ist am Donnerstagabend für mehr als Tausend Haushalte vorübergehend der Strom ausgefallen. Stadtwerke suchen Fehler.

Gegen 18.07 Uhr ist in weiten Teilen der Erfurter Altstadt der Strom ausgefallen. Etwa 1200 Tarifkunden waren nach Auskunft der Stadtwerke ohne Strom. Etliche Geschäfte schlossen vorfristig ihre Türen, in Hotels und Restaurants saßen die Gäste im Kerzenschein, der Bratwurststand an der Schlösserbrücke schloss vorzeitig.

Eine gute halbe Stunde später war der Strom etappenweise wieder da zwischen Anger und Hirschgarten, in der Schlösserstraße und in weiteren Gassen. Die Fehlersuche war damit noch nicht abgeschlossen und eine Ursache laut Stadtwerke-Sprecher noch nicht gefunden. Pilse und Juri-Gagarin-Ring waren auch betroffen.