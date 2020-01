Erfurt. Projekt der Fachhochschule kombiniert die Arbeit im Naturschutz mit einem praktischen Nutzen für die pädagogische Arbeit in der Einrichtung

Studenten in Erfurt bauen Weidendom für Kindergarten

Im Rahmen der Ende Dezember an der Fachhochschule Erfurt durchgeführten „Interdisziplinären Projektwoche“ arbeiteten Studierende aus sechs verschiedenen Fachrichtungen der Hochschule unter dem Motto „Kinder(T)räume – Planung und Bau von Weidenhütten mit lebenden Materialien“ sowohl in der praktischen Naturschutzarbeit als auch beim Einsatz in einem Kindergarten zusammen.

Das daraus entstandene Iglu, zwei Kriechtunnel sowie eine Torwand aus Weidenzweigen wurden bis zum Ende der Projektwoche im Außenbereich des Kindergartens „Fuchs und Elster“ am Johannesplatz errichtet.

Wie Christian Poßer von der Fachrichtung Stadt- und Raumplanung berichtet, beschäftigten sich die Studierenden der Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Forstwirtschaft, Landschaftsarchitektur, Pädagogik der Kindheit, Soziale Arbeit sowie der Stadt- und Raumplanung im Laufe der Woche zunächst mit dem lebenden Pflanzenmaterial selbst und wurden grundlegend in die zu nutzenden Pflanzen und deren Verwendung, in die Naturschutzrelevanz und den Werkzeuggebrauch, aber auch in die Planung von Weidenbauten eingeführt.

Grünes Baumaterial selbst geschnitten

Das genutzte Baumaterial wurde durch die Beteiligten an der „Schmalen Gera“ im Rieth an zu groß gewordenen Kopfweiden selbst geschnitten, im Anschluss zum Kindergarten transportiert und vor Ort gesteckt und gepflanzt.

Zur feierlichen Übergabe im Kindergarten wurde eine von den Studierenden selbstgenähte „Fuchs und Elster“-Flagge für den Fahnenmast des Weideniglus überreicht und die Kinder bedankten sich mit Liedern. Durch den aktiven Einsatz der Studierenden konnte dem Wasserbauamt, dem Jugendamt sowie den für die Kindergärten verantwortlichen Akteuren ein positives Bild von der engagierten Arbeit der Hochschule für die Stadt vermittelt werden.

Gleichzeitig war das praktische, interdisziplinäre Miteinander für die Studierenden, auch dank des engagierten und professionellen Einsatzes des Vorbereitungsteams an der Hochschule und der Mitarbeitenden im Kindergarten, ein großer Gewinn. Es besteht von Seiten aller Beteiligten ein großes Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit mit ähnlichen Projekten.