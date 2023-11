Sturzbach nach Wasserrohrbruch in Erfurt

Wasserrohrbruch in Erfurt - Fotos vom Feuerwehreinsatz

Stuzrzbach nach Wasserrohrbruch in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erfurt. Seit etwa 17 Uhr ergießen sich Wassermassen nach einem Waserrohrbruch in die Gerhard-Hauptmann-Straße in Erfurt. Die freiwillige Feuerwehr hat die Straße gesperrt.

Foto: Kai Mudra