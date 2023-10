Sucht und Kunst kommen in der Erfurter Defensionskaserne in einer Sonderschau zusammen

Erfurt. Der Druck des Funktionierens zwingt viele Menschen in die Knie, die sich in Alkohol oder Drogen flüchten. Auf dem Petersberg gibt es nun eindrückliche Perspektiven von internationalen Künstlern.

Was passiert in einem regen Nachtleben, das zu einer Reise voller Musik, Tanz und Alkohol wird? Eine besondere Sichtweise zeigt die Ausstellung „On a Night Trip“, die am Donnerstagmittag in der Defensionskaserne eröffnet wurde. Initiiert wird diese besondere Schau von der Stiftung Welt der Versuchungen, die sich das Thema Suchtaufklärung- und prävention auf die Fahne geschrieben hat.

Nein sagen und genau Hinschauen

Der Untertitel der „Glücksgefühl oder Absturz?“ stellt eine Frage, die so offen ist, wie die Perspektiven, die von 40 Arbeiten von international anerkannten Künstlern angeboten werden. Asana Fujikawa bietet sensible Keramiken an, die erst beim genauen Hinschauen offenbaren, wie sich grüne Flaschen in bunte Blumenblüten einfügen oder sich eine Hand eng um einen Hals schließt. Paula Wolber stellt sich einem „Nein“ mit ihrer Installation „Loop N.O.“ der Ablehnung von Substanzen, die in der Gesellschaft immer noch häufig Rechtfertigungsreflexe nach sich zieht und hat dafür zwei Heliumballons und eine Modelleisenbahn zu einer flexiblen Gestalt zusammengebracht.

Der eindringliche Blick auf die Nacht und den Morgen danach

„Sich diesem sehr trockenen, wissenschaftlichen Thema spielerisch zu nähern und durch die Kunst zu entdecken ist eines der Ziele der Ausstellung“, wie Chefkuratorin Susanne Rockweiler sagt. Dazu gehört auch, die Brücke vom risikoreichen Nachtleben bis um nächsten Morgen zu schlagen, wie die israelische Künstlerin Alona Rodeh in zwei Videoinstallationen eindrucksvoll darstellt. „Alle wollen Party, tanzen und Musik. Doch was man erst auf den zweiten Blick sieht, ist, dass viele junge Menschen diese Situationen verpassen, obwohl sie mittendrin sind“, schilder Rockweiler einige der Bilder, die sich in „On a Night Trip“ zeigen.

Schulklassen können die Schau als Lernort nutzen

Was suchen Menschen, wenn sie zu Suchtmitteln greifen? Wo ist die Versuchung, wo der Reiz? Wo ist der Ausgleich, der den Anspruch des täglichen Funktionierens wettmacht und für den einen zu Freude, für den anderen zur Entspannung führt? Die materiell wie ideell vielseitigen Exponate geben ihre Antworten auf ganz individuelle Weise und bieten Raum für Gespräche. Auch Schulklassen sind eingeladen, die Schau auf dem Petersberg zu besuchen, die sowohl unter dem rein künstlerischen, aber auch in der Kombination mit der Gesundheitsthematik funktioniert und Diskussionsstoff bietet.

„On a Night Trip“, bis zum 10. Dezember in der Defensionskaserne Petersberg, Täglich 11 bis 18 Uhr, donnerstags 11 bis 20 Uhr, dienstags geschlossen.