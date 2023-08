Südfrüchte aus Erfurt

Erfurt. Eine Erfurter Gärtnerei baut Wassermelonen im Freiland an.

Süß, saftig, erfrischend und jetzt sogar regional. Melonen sind im Sommer sehr beliebt. Mit dem Ohr an der gewichtigen Frucht, die meist aus Spanien, Italien oder der Türkei importiert wird, steht der Kunde an der Frischetheke im Supermarkt und versucht mit Klopfzeichen die reifen Melonen herauszuangeln. Beim Verzehren stellt man dann oft fest, dass es doch nur eine große „Gurke“ ist. Das liegt daran, dass die Melonen knappreif geerntet werden, damit sie den langen Transport verkraften. Vom Feld frisch auf den Tisch ist nun in Erfurt möglich. Carsten Gloria (im Bild) ist vor allem für seine Erdbeeren bekannt, die von den Feldern seiner Gärtnerei in Hochheim stammen. Nun baut er im zweiten Jahr in Folge verschiedene Sorten der Wassermelone auf einem Feld an. Reif geerntet, zuckersüß und mit einem guten CO2-Fußabdruck, kann man die regionalen Südfrüchte an Verkaufsständen der Gärtnerei erwerben.