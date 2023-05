Süßes und ein Dankeschön an Erfurter Erzieherinnen verteilt

Erfurt. Zum Tag der Kinderbetreuung gab es ein Dankeschön. Stellvertretend für alle Erfurter Erzieherinnen und Erzieher – diesmal im Kinderland am Zoo.

Am 15. Mai ist der Tag der Kinderbetreuung. Wie in jedem Jahr fand der bundesweite Aktionstag am Montag direkt nach Muttertag statt. In Erfurt stand das Kinderland am Zoo im Fokus.

Überall in Deutschland nutzen Kita-Träger, Eltern- und Berufsverbände sowie Politikerinnen und Politiker den Aktionstag, um sich bei pädagogischen Fachkräften in der frühen Bildung zu bedanken. Das ist für Anke Hofmann-Domke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit sowie Thomas Trier, Leiter des städtischen Jugendamtes, ein guter Grund, der Kindertagesstätte am Zoo stellvertretend für alle Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege einen Besuch abzustatten. Rund 140 Kinder werden hier betreut.

Am 15. Mai gibt es stellvertretend für die mehr als 300 Personen in kommunalen Erfurter Kitas, Blumen und Süßes als Dank und Anerkennung. Bei dieser Gelegenheit weist die Bürgermeisterin auf die besondere Bedeutung des Berufsfeldes hin: „Erzieherinnen und Erzieher sind echte Multitalente: Sie sind Vertrauenspersonen und Vorbilder zugleich. Mit ihrer Arbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag für das unbeschwerte Aufwachsen unserer Kinder – hierfür ein herzliches Dankeschön.“

Trier ergänzt: „Wir wissen, dass heute viele Kinder selbstgemalte Bilder mit in die Kita bringen oder Eltern den Tagesmüttern und Tagesvätern kleine Geschenke überreichen. Für uns ist wichtig, dass der Tag der Kinderbetreuung dazu beiträgt, der außerfamiliären Kinderbetreuung den Stellenwert zu verleihen, der ihr zusteht.“

„Wir wollen, gesunde, soziale Menschen hier entwickeln, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Dafür braucht es gute Pädagogen und diese habe ich hier in meinem Team“, sagt Gordon Fritzsche, Leiter der Kita am Zoo. Er nahm das kleine Dankeschön der Dezernentin entgegen.