Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tage jüdisch-israelischer Kultur enden mit Klezmernacht

Mit der 8. Langen Nacht des Klezmer gehen die Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur zu Ende. „Gibt es denn gar keine Klezmernacht mehr?“, hatten viele Fans seit dem Frühjahr gefragt. Nun geht der längst legendäre Erfurter Klezmer-Marathon in seine achte Auflage. Diesmal sozusagen „geadelt“: als Abschlussveranstaltung der jüdisch-israelischen Kulturtage. Am Samstag, 16. November, sind Klezmer-Fans um 19.30 Uhr in der Erfurter Thomaskirche an der richtigen Adresse.

Noch eine Neuerung gibt es: zwei Workshop-Abende am 14. und 15. November für Musikbegeisterte. Sie werden von Alan Bern, dem Gründer und künstlerischen Leiter des Yiddish Summer Weimar, geleitet. Höhepunkt der Klezmernacht ist dann das abschließende, gemeinsame Musizieren aller Bands, Ensembles und Workshopteilnehmer im gemeinsamen Klezmer-Orchester.

Lange Klezmernacht Alan Bern Foto: Andie Welskop

Für Reinhard Schwalbe, langjähriger Organisator der Klezmer-Nächte, ist Klezmer mehr denn je ein musikalisches Mittel zur Verständigung: „Ich sehe diese Musik als Sprache des Gefühls“, sagt er, wobei Klezmer tief in den Musikdialekten Europas verwurzelt sei. Jazz, Folk, Tanzmusik in jeder Form verspreche die Klezmernacht: „Tanzen ist ausdrücklich erlaubt!“, sagt Schwalbe, der davon weiß, dass Klezmer die Menschen oft nicht auf ihren Sitzen verweilen und still sitzen lässt.

Die Lange Nacht des Klezmer stellt in viereinhalb abwechslungsreichen und intensiven Stunden wiederum einheimische und überregionale Musiker vor, die sich für jiddische und jüdische Musik begeistern. Klezmer wird von allen als Bestandteil einer universellen Welt-Musiksprache mit vielfältigen Dialekten verstanden, einer Sprache, die von Herzen kommt und zu Herzen geht. Neben den unverzichtbaren Erfurter Urgesteinen, dem Misrach Ensemble und der String Company wird in diesem Jahr das Trio Jezmer aus Jena zu Gast sein, das eine faszinierend swingend-progressive Mischung aus Klezmer, Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen darbietet.

Lange Klezmernacht: Jezmer Foto: Klezmernacht

Neue eigene Kompositionen wird Lev Guzman (Viola) mit der Pianistin Liene Henkel aufführen. Ein ganz besonderer Programmpunkt wird die Aufführung von Alan Berns Liederzyklus „Kadya-Lieder“ sein, die er für sein Quartett und Sängerinnen und Sänger der schola cantorum weimar, dem größten Kinder- und Jugendchor Thüringens unter Leitung von Cordula Fischer, arrangiert hat. Das international besetzte Quartett wird zudem als „Alan Bern Friends“ noch einen eigenen Programmpunkt beisteuern. Zum Finale werden dann die Laien aus den Workshops mit den Profimusikern gemeinsam die goldenen Hits des Klezmer gemeinsam musizieren.

Höhepunkt an Höhepunkt also in der hoffentlich ausverkauften Thomaskirche. Sie alle werden erneut unter der Moderation von Ricklef Münnich zu erleben sein.

Samstag, 16. November 2019, 19.30 Uhr Erfurt, Thomaskirche (Schiller-, Ecke Puschkinstraße), Eintritt 15 €/12 € (erm.). Kostenfreie Workshops unter der Leitung von Alan Bern Donnerstag und Freitag jeweils 19 Uhr im Gemeindehaus der Thomaskirche (Puschkinstraße 11a)