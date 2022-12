Tanztradition wird auf dem Erfurter Petersberg zum Weihnachtszauber

Erfurt. Das Thüringer Folklore-Ensemble Erfurt begeistert mit zwei Aufführungen auf der Tanztenne.

Hochkonzentriert verfolgte Haide Kriwitzki am Samstag das Geschehen auf der Tanztenne. Die Grande Dame des Thüringer Folklore-Ensembles Erfurt (TFE) leitete bis vor fünf Jahren die engagierte 100-köpfige Truppe, deren jüngstes Mitglied am Montag gerade einmal vier Jahre wurde.

Tanzen ist auch Familientradition

Noch zu DDR-Zeiten als Betriebs-Kulturgruppe des einstigen VEB Umformtechnik gegründet, etablierte sich das Ensemble 1991 unter dem neuem Namen auf dem Petersberg. Sie sei glücklich, dass Folklore in dieser Form weiter lebe, so die Ehrenvorsitzende des TFE-Vereins und spendete, so wie die große Gästeschar, reichlich Beifall.

Mit Herzklopfen betrat Tabea aus der Kindergruppe die Bühne. Immerhin hatte sie soeben die Erstaufführung des „Weihnachtszaubers“ gut hinter sich gebracht. Die Zwölfjährige gehört dem Ensemble seit August 2017 an. Ihre Mutti, Tänzerin in der Hauptgruppe des TFE, ist ihr großes Vorbild. Schon in frühen Kinderjahren vollführte sie Tanzschritte in eigener Choreografie, sobald in Radio oder Fernsehen Musik erklang, erzählte Tabea.

Wanderung zwischen Saalfeld, Schneekopf und Oberhof

Auf Schusters Rappen im Thüringer Wald unterwegs, moderierte Heidrun Poltermann die sagenhafte vorweihnachtliche Wanderung durch die Gefilde zwischen Saalfeld, Schneekopf und Oberhof. Sie traf dabei auf die Jugendgruppe, die mit ihren Schneebögen im Walzertakt das Geschehen einleitete; auf die Kindergruppe mit ihrem Tanz nach Motiven von Peter Tschaikowskys „Nussknacker“ sowie auf Schneewittchen. Frau Holle durfte natürlich nicht fehlen. Hier zeigte die Jugendgruppe ihr Können.

Tanztraining in ehrenamtlicher Arbeit

Als es schon dunkelte, überlegte die einsame Wandersfrau, wie sie vom Schneekopf nach Oberhof gelangen könnte. Flugs fuhr eine Kutsche vor, die Hauptgruppe, deren Mitglied Heidrun Poltermann ist, gestaltete die tänzerische Kutschfahrt. Zunehmend forscher und moderner kam der letzte Teil der Aufführung daher: „Greatest Showman“, Swing Dance und „Surprise“ gestalteten die 60 Tänzerinnen und Tänzer der Haupt-, der Kinder- und Jugendgruppe sowie der Schnupperkurs Kindertanz.

Vanessa Heinemann verwies am Rande der zwei Aufführungen darauf, dass sieben ehrenamtlich tätige, ausgebildete Tanzpädagoginnen dazu beitragen, Thüringer Traditionen und Bräuche zu pflegen. Da das für 2021 geplante traditionelle Internationale Folklorefestival „Danetzare“ Corona zum Opfer fiel, befassen sich Verein und Tänzer jetzt mit der Konzeption für „Danetzare 2023“, ergänzt die Geschäftsführerin.