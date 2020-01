Tapas-Menü statt Entenkeule im Gasthaus zur Börse in Erfurt

An der Börse wird für gewöhnlich mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen wie Gold, Silber oder Rohöl sowie Zinsen gehandelt. Im Gasthaus Zur Börse am Erfurter Wenigemarkt geht es seit 133 Jahren um andere Schätze – um gutbürgerliche Küche aus Thüringen. Besser gesagt, es ging. Denn die Börse, diese urige Erfurter Kneipe, macht dicht.

Das Haus ist verkauft, ab Januar wird umgebaut

Gastwirt Siegfried Höfling fällt es nicht leicht, die Wirkungsstätte, an der er 33 Jahre lang nur für seine Gäste da war, aufzugeben. „Aber ich bin jetzt 63 und es wird langsam Zeit“, sagt er bedauernd. Das gesamte Haus habe er bereits verkauft.

Höfling ist seit 1978 Gastronom. Bis 1984 hat er in der „Penne“ gearbeitet, dann war dort Schluss. Er kellnerte in der „Gärtnerklause“ und hatte den Plan, den „Goldenen Schwan“ in der Michaelisstraße zu übernehmen. Dann türmte der Eigentümer gen Westen und die SED-Genossen wollten einen willfährigen Gefolgsmann reinsetzen. Der hat dann aber beim Umbau die Statik versaut. Aus.

Höfling half dann nur aus, wie er glaubte. In der Börse. Aus drei Wochen wurden 33 Jahre. Er legte los. Bis zu viermal war jeder Platz um die Mittagszeit belegt, erinnert er sich. Aber die in der DDR berüchtigten „Reserviert“-Schildchen habe es bei ihm nie gegeben, versichert er.

Mittagstisch und am Abend Bierkneipe. „Wenn ich damals bei meinen Gästen die Knastjahre zusammengezählt hätte, wäre ein paar Mal lebenslänglich rausgekommen“, sagt er und grinst vielsagend. Und er weiß noch, dass er, wenn er Ware einkaufen fuhr, erstmal ein paar Scheine hinblätterte, um was Ordentliches zu bekommen.

Die „Börse“ brummte, überstand auch die Wiedervereinigung unbeschadet. Da war dann richtig Betrieb durch die ganzen Aufbauhelfer. Für die hat er extra Steckdosen an den Sitzbänken einbauen lassen. Für die Mobiltelefone der Westler, die damals noch riesig waren.

Ende der 90er Jahre sei es dann aber bergab gegangen, als die Aufbauhilfe ihren Job erledigt hatte. Es dauerte eine Weile, ehe es wieder vorwärts ging. Dann kam der Tourismusboom nach Erfurt. Alles gut. „Die letzten fünf Jahre gingen die Gästezahlen hier durch die Decke, 80 Prozent waren Touristen“, sagt Höfling, der deshalb von seinem Entschluss aufzuhören aber nicht abzubringen ist. Nicht nur das Haus ist verkauft, auch die historischen Wandbilder in der Gaststube. Die gehen zu einem ehemaligen Erfurter in die Schweiz.

Wer die bodenständige Küche der Börse noch genießen will, muss sich sputen. Entenkeule, Hirschbraten, Wildgulasch und der „Spezialitätenteller Erfurt“ sind nur noch bis Weihnachten zu haben. Nach dem Fest macht Höfling gar nicht erst wieder auf. Zwischen den Feiertagen läuft nur noch der Räumungsverkauf für die Ware, die noch da ist.

Dann übergibt er den Staffelstab an seinen Nachfolger Jan-Hendrik Feldner. Da macht es bei Gourmets „klick“. Feldner ist das nicht der vom „Katalana“ im Markthof ? Genau der ist es. Er hat gemeinsam mit dem Vorstandschef der Sparkasse Mittelthüringen, Dieter Bauhaus, das Haus erworben. Man kennt sich noch aus den 90er-Jahren, als Feldner Personalchef der Sparkasse war.

Dieter Bauhaus hat noch drei, vier Jahre, dann würde er im Unruhestand gern etwas Neues angehen. Mit Jan-Hendrik Feldner. Der möchte es etwas kleiner, als im „Katalana“. Dazu passt die Börse, die künftig einen anderen Namen bekommt. Welchen, das steht noch nicht fest. Das Duo Feldner-Bauhaus will ein neues Konzept entwickeln: Essen & Übernachten. Deswegen werden in den Obergeschossen so genannte Boutiqueappartments eingebaut. Eine Offerte an kleine Gruppen Gourmets, die mit einem Maître de Cuisine kochen und nach genussreichem Abend im Haus übernachten.

Nicht ganz billig wird das, so viel lässt sich schon feststellen. Gehobener Stil sei eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sagt Feldner. Nach seiner Überzeugung haben in Zukunft nur noch große Restaurants mit mehr als 120 Plätzen oder eben die kleinen mit bis zu 30 eine Chance. „Die Mitte bricht weg, nur die anderen überleben“, ist er sicher. Und wer klein sei, so wie er es vorhat, müsse speziell und gut sein, um den Preis zu rechtfertigen. Feldners 2-in-1-Konzept sieht so aus: „Mittagsgeschäft in Topqualität zu fairen Preisen, das Abendgeschäft im gehobenen Preissegment, vieles im Menüformat. Im katalanischen Stil versteht sich. Für den fährt der 54-Jährige oft mit dem Lkw selbst Richtung Mittelmeer, um nur beste Zutaten frisch einzukaufen.

Einen siebenstelligen Betrag werde man in das Haus investieren, verrät der Gastronom. Das Restaurant soll 28 Plätze haben. Der Umbau zum Gourmettempel soll schon im Januar anlaufen. Ein Küchenausstatter für Sterneköche werde eigens für den Kochbereich engagiert. Wenn die Bürokratie keine Probleme bereite, ist die Eröffnung im Oktober/November 2018 ein fester Termin.

Siegfried Höfling schaut etwas skeptisch. „Ich weiß nicht, ob das am Wenigemarkt funktioniert“, sagt er nachdenklich.

Gasthaus ohne Dachstuhl: Bauprojekt in Erfurt gescheitert