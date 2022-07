Taufschale aus Kirche in Erfurt entwendet - Polizei sucht nach Hinweisen

Erfurt. Unbekannte klauten im November des vergangenen Jahres aus einer Kirche in Erfurt eine wertvolle Taufschale. Die Polizei sucht noch immer nach Hinweisen.

Am 24.11.2021 stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr in den Gemeindesaal der Kirche in der Krämpfervorstadt von Erfurt ein und stahlen hier eine wertvolle Taufschale. Die Diebe gelangten durch ein offenes Fenster in das Innere, welches zuvor nicht wieder verschlossen wurde.

Das künstlerische Unikat aus den 1970er Jahren hat einen Durchmesser von 45,5 cm. Der Wert wird auf 5000 Euro geschätzt. Nun fahndet die Polizei mit diesem veröffentlichten Bild nach der Schale.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer hat die Taufschale seit dem 24.11.2021 gesehen? Wo und wem wurde sie zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1147) unter Angabe der Vorgangsnummer 0276259/2021 entgegen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.