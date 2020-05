Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tauschen Nordstrand gegen Eimer

Zwar fiel diese Woche das Treffen am Nordstrand aus. Doch Peter Weber und andere Kneipp-Jünger tauschen derzeit die 17 Hektar Nordstrand-Wasserfläche gegen das Wassertreten im Eimer aus. Peter Weber steht an der Pumpe im Garten und hat abwechselnd die Beine im Wassereimer. „Wasser und Bewegung sind wichtige Säulen unserer Kneipp-Lehren“, sagt der Vorsitzende des Erfurter Kneipp-Vereins. „Die Stärkung des Immunsystems hilft auch in Corona-Krisenzeiten.“

Pfarrer Sebastian Kneipp, der Altvater der Kneipp-Bewegung, wurde am 17. Mai 1821 geboren. Das Gedenken im Mai hat für seine Anhänger fast Kultstatus. Alle Jahre im Mai treffen sich die Erfurter mit den Kneipp-Kindern aus Einrichtungen zwischen Tannroda und Wiesenhügel am Erfurter Nordstrand. Die 5 Kneipp-Säulen bestimmen das Programm von Picknick (Ernährung) mit Kräuterrezepten über Wasser(-treten) und Spiele (Bewegung) bis zur Lebensordnung.

2020 scheint alles aus den Fugen zu geraten. Doch im Kneipp-Verein zeigt man auf, was trotzdem geht. Statt Western-Tanz in der Gruppe wird zuhause geübt. Statt Qi Gong in der Turnhalle kommen Angebote digital. Gegen Einsamkeit gibt es Telefon-Runden. Die Gemeinschaft findet seit März digital statt: mit täglichen Ermutigungen in der Whatsapp-Gruppe, mit Mails und den Tipps in der Kneipp-Zeitung von Achtsamkeit über Soforthilfe für Vereine bis zu Rezepten. Fast prophetisch könnte sich im Nachhinein das Jahresmotto 2020 „Weil Gesundheit das Wichtigste ist“ erweisen.