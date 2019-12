An den Seiteneingängen des TEC prangt bereits das neue Logo..

TEC in Erfurt investiert Millionen in Frischekur

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TEC in Erfurt investiert Millionen in Frischekur

Erfurts Shopping-Tempel erfinden sich neu. An der Reglermauer baut Investor Heiner Kieft die „Anger-Passage“. Der Thüringen-Park will sich beträchtlich erweitern. Den ersten Schritt ins neue Jahrzehnt macht aber das TEC in Daberstedt.

Nach der Ansiedlung des Sportfachmarktes Decathlon im vergangenen Juni will das Einkaufs-Center nun eine zweistellige Millionensumme in eine Modernisierung investieren, bestätigen die beiden Eigentümer, die Glinicke GmbH und die Metro Properties. Die meisten Arbeiten sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Zum Teil haben sie schon begonnen, und zwar an den Eingangsbereichen. Das neue Logo etwa prangt bereits an den beiden Seiteneingängen. Der Haupteingang wird bald ebenfalls mit den grünen, vergleichsweise schnörkellosen Buchstaben ausgestattet. Aldi wird größer und moderner Nächster Schritt ist der Umzug von Aldi. Der Discounter zieht aus dem Hauptgebäude in den Anbau um, dessen Obergeschoss durch Decathlon bereits ein neues Leben nach mehrjährigem Leerstand erhalten hat. Aldi wird in das Erdgeschoss des einstigen Praktiker-Baumarktes ziehen. Mit dem Umzug sind eine Modernisierung der Warenpräsentation und eine Vergrößerung der Verkaufsfläche verbunden. Laut René Guth, dem regionalen Expansionschef von Aldi, wächst die Verkaufsfläche von jetzt 770 auf über 1200 Quadratmeter. Ein Bauschild steht bereits vor dem Anbau. Dort wird die Aldi-Neueröffnung für das kommende Frühjahr angekündigt. Im Hauptgebäude setzt der Auszug von Aldi ein Stühlerücken in Gang. Der Drogeriemarkt „dm“ übernimmt die alte Aldi-Fläche, um sich seinerseits zu vergrößern. Bei diesem Umzug, der bis zum Sommer erfolgen soll, wird die bisherige Drogeriefläche frei. Wer dort einzieht, will das Centermanager-Unternehmen MEC noch nicht verraten: Die Verhandlungen mit potenziellen Mietern laufen, heißt es. MEC kündigt aber darüber hinaus eine „flexible Neuverteilung der Ladenflächen und Größenanpassungen im engen Dialog mit den Beteiligten“ an. Auch im Erdgeschoss des Anbaus dürfte neben Aldi noch ein Plätzchen für einen neuen Händler frei bleiben. Für alle Neumieter gilt allerdings, was der Stadtrat bei seiner Genehmigung der Decathlon-Ansiedlung beschlossen hat: Sie dürfen nur Waren verkaufen, die im Einzelhandelskonzept der Stadt nicht als „innenstadtrelevant“ eingestuft sind. Denn die Verkaufsfläche für die Waren von der Tabu-Liste, die zum Schutz des Innenstadthandels erstellt wurde, sei mit dem Sportmarkt endgültig erschöpft, hieß es. Wie der Center-Manager Emanuel Michael bestätigt, wird zudem die Ladenstraße in den kommenden Monaten neu gestaltet. „In den Innenbereichen des Fachmarktcenters werden die Materialien, Farben und Formen der neuen Außengestaltung aufgegriffen“, sagt Michael und spricht von einem „komplett neu gestalteten Center“. Einheitliche Ladenportale und zusammenhängender Gastro-Sitzbereich Dabei sollen zum Beispiel die Eingänge der einzelnen Shops zu „Ladenportalen“ umgebaut werden. Die Gastronomie erhält einheitliche Möbel, so dass ein zusammenhängender Sitzbereich „wie aus einem Guss“ entstehe, beschreibt Emanuel Michael das, was anderswo auch als „Food Court“ bezeichnet wird. Die WC-Anlagen des Centers werden erneuert. Sitzecken erhalten neue Bänke. Zum kostenlosen W-Lan, das es bereits gibt, kommen noch Ladestationen für E-Bikes und für mobile Endgeräte hinzu. „Das Fachmarktcenter wird konzeptionell neu ausgerichtet, um unseren Kunden ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Stephan Freitag, Chef der Liegenschaftsverwaltung beim Miteigentümer Metro Properties. Das TEC verfügt nach eigenen Angaben über 23.500 Quadratmeter Verkaufsfläche und 40 Geschäfte. Die Neuausrichtung ist schon länger geplant. Die Ansiedlung von Decathlon als Anker-Mieter mit Magnetwirkung galt als Voraussetzung für die Investition. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Umsetzung“, sagt Center-Manager Emanuel Michael.