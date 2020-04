Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teenager trinken und kiffen sich in Erfurt bewusstlos

Der Konsum von Alkohol und Drogen wurde in Erfurt zwei Teenagern zum Verhängnis. Wie die Polizei informierte, hatten die beiden Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren am Montagabend in Erfurt zuerst Alkohol getrunken. Anschließend bekamen sie Besuch von zwei jungen Männern, die ihnen auch einen Joint zum Rauchen an boten, was die Mädchen nicht ablehnten.

Diese Mischung wurde den beiden im weiteren Verlauf zum Verhängnis. Ihnen sei schlecht geworden und beide hatten bis zur Bewusstlosigkeit mit der Wirkung zu tun. Ein bei den Mädchen durchgeführter Atem-Alkoholtest zeigte bei der einen 1,1 und bei der anderen 1,5 Promille.

Sie wurden schließlich ins Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Anschließend wurden beide Teenagerinnen an ihre Eltern übergeben.

Noch am selben Abend durchsuchte die Polizei die Wohnung von einem der jungen Männer. Bei dem 18-Jährigen wurden aber keine weiteren Drogen entdeckt. Gegen ihn und seinen 17-jährigen Freund wird nun ermittelt.