Das Stadtradeln findet in Erfurt vom 10. bis 30. September statt.

Termin für Stadtradeln steht fest

Das diesjährige Stadtradeln findet in Erfurt vom 10. bis 30. September statt. Bei der Aktion geht es darum, in Teams möglichst viele Kilometer mit dem Zweirad zurückzulegen und so den Kohlendioxid-Ausstoß zu reduzieren. Für jeden 1000. Kilometer, der gefahren wird, spendet das Umwelt- und Naturschutzamt der Landeshauptstadt Erfurt einen Baum. Unterstützt wird es von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.