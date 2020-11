12.000 Euro Schaden: Teurer Fahrfehler auf Erfurter Parkplatz

Erfurt. Mit dem Totalschaden seines Autos hat ein Rentner in Erfurt einen Fahrfehler bezahlen müssen. Er hatte auf einem Parkplatz die Gänge verwechselt und fuhr gegen drei Fahrzeuge.

Reichlich Sachschaden verursachte Mittwochnachmittag ein 85-jähriger Autofahrer in Erfurt. Auf einem Supermarktparkplatz am Herrenberg verwechselte der Mann beim Rangieren in einer Parklücke den Gang. Als er bemerkte, dass er versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt hatte, war es bereits zu spät. Mit der offenen Fahrertür stieß er gegen einen Mast und ein geparktes Auto. Zu allem Unglück kollidierte er mit zwei weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz.

Der Rentner blieb unverletzt, an seinem Auto entstand allerdings Totalschaden. Insgesamt verursachte der Mann durch seinen Fahrfehler einen Schaden von über 12.000 Euro.

