Theater Erfurt: Stadt zwingt Montavon zu Kurskorrektur

Die 30. Domstufenfestspiele, die von Generalintendant Guy Montavon in den Kulissen von „Fausts Verdammnis“ eröffnet wurden, haben nicht die erwünschten Einnahmen in die Theaterkasse gebracht.

Erfurt Aufklärung zum Vorwurf von sexuellen Übergriffen am Theater Erfurt verspricht der Abschlussbericht der Berliner Anwaltskanzlei, der am 3. Januar erwartet wird. Offene Fragen zu den Theaterfinanzen bleiben.

Der Druck auf Erfurts Generalintendanten Guy Montavon wächst: Zwar liegt der Stadt bislang nur ein Zwischenbericht der beauftragten Berliner Anwaltskanzlei zum Vorwurf von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am von ihm geführten Erfurter Theater vor, klar sei aber bereits jetzt, dass es „Ereignisse am Theater Erfurt gab, mit denen man sich beschäftigen muss“, wie Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich (parteilos) sagt. Offen ist noch, in welcher Dimension: das werde der Abschlussbericht ergeben, der zum 3. Januar erwartet werde.

Stelle der Gleichstellungsbeauftragten neu besetzt

Betroffene und Zeugen hätten intensiv die Möglichkeit genutzt, sich gegenüber den beauftragten Anwälten zu äußern. Daher sei der Bericht aufwändiger und umfangreicher geworden. Liegt er final vor, müsse dieser gewissenhaft unter anderem dienst- und strafrechtlich ausgewertet und auch die Frage geklärt werden, inwiefern der Vorwurf gegen die Stadtverwaltung zutrifft, die Vorwürfe zu lange ignoriert zu haben.

Schnell war die Verwaltung mit der Neubesetzung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten, die die Vorwürfe auf Anfrage erst öffentlich gemacht hatte und in der Folge im November fristlos gekündigt worden war. Seit Freitag hat amtierend Carola Hettstedt, Beauftragte der Stadtverwaltung für Menschen mit Behinderung, deren Aufgaben übernommen. Neu ausgeschrieben werden soll die Stelle, wenn die fristlose Kündigung von Mary-Ellen Witzmann vor dem Arbeitsgericht abschließend verhandelt wurde, wo Witzmann auf Wiedereinstellung klagt.

Finanzen werden zu weiterem Streitpunkt

Parallel dazu gerät Montavon aufgrund der finanziellen Schieflage seines Hauses und offenbar nur mangelhaftem Gegensteuern ins Visier des Kulturbeigeordneten. Der hatte, alarmiert durch den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Theater für 2024, die Notbremse gezogen und eine Haushaltssperre über den Betrag von einer Million Euro verhängt.

Betriebliche Fragen hatten sich der Verwaltung offenbar schon gestellt, als von vermeintlichem Machtmissbrauch am Theater öffentlich noch keine Rede war: Im Rahmen des sogenannten Transformationsprozesses, der Eckpunkte für das Erfurter Theater der Zukunft und nach dem Ausscheiden Montavons 2027 erörtern soll, habe man sich intensiver mit den betrieblichen Zahlen befasst, wie Knoblich sagte. Was hier und zum Stellenplan des Theaters zutage getreten sei, sei „als Momentum“ ausreichend, die Stadtverwaltung zu einem Eingreifen zu „ermächtigen“, wie dies bei Eigenbetrieben ansonsten keine übliche Praxis sei. Das Gesamtbild des Theaters ergebe „Handlungsbedarf“ und die Notwendigkeit einer „kommunalpolitischen Bewertung“, sagte Knoblich mit Blick auf die nächste Werkausschusssitzung.

Montavons Verantwortung nicht aufs Künstlerische beschränkt

Fest stehe: Die Stadt Erfurt werde ihrem Theater im kommenden Jahr kein zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Es sei Aufgabe der Theaterleitung, mit dem Budget auszukommen. Montavon, der zuletzt von einer „Unterfinanzierung“ seines Theaters sprach, sei per Vertrag nicht nur die künstlerische, sondern auch die betriebswirtschaftliche Verantwortung übertragen worden, sagte Knoblich. Künstlerisch müsse das Theater unbedingt eigenständig bleiben. Nichts sei gegen Experimente einzuwenden, aber in Summe müsse der Spielplan Stücke bieten, die das Publikum auch sehen wolle. Auch die zahlreichen Gastspiele und Kooperationen Montavons hätten in der Vergangenheit nicht zu „einem strukturellen Plus“ geführt, wie Knoblich auf Nachfrage sagte.