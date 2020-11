Theater Erfurt stellt Spielplan bis Anfang Februar vor

Das Theater Erfurt ist aufgrund der Situation und getreu seines aktuellen Spielzeitmottos nach wie vor „Auf Abwegen“ und hat nun einen Spielplan zunächst bis Anfang Februar 2021 erarbeitet. Karten für alle Vorstellungen sind ab sofort erhältlich. So dürfen sich am 5. Dezember erst einmal alle Kinder und Familien auf das Weihnachtsmärchen freuen, die ursprünglich im Oktober geplante Premiere von „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nachgeholt.

Nachgeholt werden im Dezember auch die Premieren von „Alcinas Insel“ (6. Dezember), einem Opernabend mit Musik von Georg Friedrich Händel und „Dichterliebe“ von Christian Jost nach Robert Schumann (19. Dezember). Mit „Die Rache der Fledermaus“ reagiert das Theater auf die große Nachfrage nach einem Silvesterangebot für 2020. Regie führt Guy Montavon. Premiere ist am 12. Dezember, weitere Aufführungen gibt es am 27. Dezember, an Silvester sowie im Januar.

Auch für die Studiobox gibt es ein kleines Silvesterprogramm, dass Kammersänger Jörg Rathmann gemeinsam mit weiteren Ensemblemitgliedern bestreitet. Am 1. und 2. Januar 2021 lädt das Philharmonische Orchester Erfurt zum Neujahrskonzert ein. Gespielt werden an beiden Tagen jeweils zwei Konzerte im Großen Haus. Mit dem Oratorium „La Giuditta“ von Alessandro Scarlatti steht am 22. Januar die erste Premiere des neuen Jahres auf dem Spielplan. Dabei handelt es sich um eine Koproduktion mit der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt.

Ab dem 4. Februar zeigt das Theater „Mongos“ – eine Schauspiel-Koproduktion mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar. Die für die laufende Saison geplanten Sinfoniekonzerte werden bis Februar an den Vorstellungstagen jeweils zwei Mal gespielt. Ergänzt wird der Spielplan um Gastspiele sowie Konzerte, in der Studiobox treten Künstler der freien Szene auf.

Karten und mehr Infos online unter: www.theater-erfurt.de