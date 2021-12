Theater Erfurt zeigt Solostück mit Bezug zu Franz Kafka

Der Sänger Máté Sólyom Nagy in „Liebster Vater (non fiction)“.

Erfurt. Die Vater-Sohn-Beziehung lotet Máté Sólyóm-Nágy in der Studio.Box des Erfurter Theaters aus. Premiere ist am 9. Dezember.

„Liebster Vater (non fiction)“ feiert Premiere in der Studio.Box des Erfurter Theaters. Am Donnerstag, 9. Dezember, 20 Uhr, zeigt das Theater Erfurt das Solo-Stück. Der Kammersänger Máté Sólyóm-Nágy verbindet darin Erinnerungen an den eigenen Vater mit Kafkas Schlüsselwerk.

Während einer Erholungskur in Schlesien schrieb der 36-jährige Franz Kafka im November 1919 einen über einhundert Seiten langen Brief an seinen Vater Hermann. Der Brief ist eine lange Abrechnung, eine Analyse der Beziehung inklusive Manipulationen und Polemik, gekennzeichnet von extremen Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln des Sohnes.

Kann ein solches Werk Anlass sein, sich an den eigenen Vater zu wenden? Mit diesen Überlegungen begann Mate Sólyóm-Nágy die Arbeit an „Liebster Vater (non fiction)“. Im Januar 2021 verstarb Sólyóm-Nágys eigener Vater. Was bedeutet das Sterben des Vaters für die eigene Biografie? Wie finde ich Frieden mit jemandem, der nicht mehr redet? Aus Kafkas „Brief an den Vater“ und der Erzählung von Sólyóm-Nagys Zeit am Sterbebett seines Vaters entstand nach diesen Fragen ein sehr persönlicher Abend: eine Montage von Briefzitaten und persönlichen Erinnerungen, die eine schwierige Beziehung auslotet.

Premiere: Do, 9. Dezember, 20 Uhr, weitere Termine: So, 12. Dezember, So, 2. Januar; Karten unter www.theater-erfurt.de