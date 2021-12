Vorstellungen im Theater Waidspeicher in Erfurt wurden abgesagt. (Archivbild)

Theater Waidspeicher in Erfurt muss pausieren

Erfurt. Veranstaltungen im Erfurter Puppentheater müssen entfallen.

Im Theater Waidspeicher können vom 7. bis einschließlich 15. Dezember 2021 wegen Erkrankungen im Ensemble keine Veranstaltungen stattfinden. Leider müssen alle in dem Zeitraum geplanten Vorstellungen des Puppentheaters ersatzlos entfallen. Bereits gekaufte Karten können in der Theaterkasse am Domplatz 18 umgetauscht oder erstattet werden.