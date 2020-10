Thermen-Gutscheine aus Hohenfeldenfür Klinik-Mitarbeiter in Bad Berka

Die rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bad Berkaer Zentralklinik können sich auf einen Aufenthalt in der Avenida-Therme freuen. 1180 Gutscheine erhielt die Klinik von der Therme am Stausee Hohenfelden als Geschenk im Rahmen der Aktion „Wir sagen Danke“, 580 weitere wurden erworben. „Die Aktion der Therme ist eine freundliche Geste für unsere Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Verwaltungs- und Technik-Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet haben. Wir freuen uns über so viel Wertschätzung aus der Region“, erklärt Robert Koch, Geschäftsführer der Zentralklinik.

Bis Februar 2021 verschenkt die Avenida-Therme mit der Aktion insgesamt 3000 Gutscheine an Beschäftigte in 22 Institutionen im Weimarer Land. „Wir haben uns aus vielerlei Gründen – auch aus organisatorischen und technischen Überlegungen heraus – gegen eine Anpassung unserer Eintrittspreise an die reduzierten Mehrwertsteuersätze entschieden. Auch wäre der Vorteil, auf den einzelnen Gast bezogen, kaum nennenswert“, so Thermen-Inhaber Mark Tom Pösken. Dabei kam der Gedanke auf, diesen Betrag in Form eines Gutscheines an Menschen zu verschenken, die in systemrelevanten Berufen tätig sind und in den vergangenen Monaten die allgemeine Versorgung im Landkreis aufrechterhalten haben.