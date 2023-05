Tibetischer Buddhismus: Heilsame Meditation in Erfurter Stauffenbergstraße

Der Raum strahlt in warmen Farben, auf dem Boden befinden sich Holzbänke und Sitzkissen – in der Mitte Praktizierende Katja Gräf. In "Norbu Choeling" wird die Lehre des Buddha weitergegeben.

Erfurt. Die Türen des Erfurter Buddhismuszentrums „Norbu Choeling“ stehen weit offen für Interessierte. Dort erfahren sie, worum es beim Meditieren wirklich geht.

Die Wurzel der unheilsamen Handlungen befinde sich stets im eigenen Geist – dies sei die wahre Quelle aller Probleme, so die Lehre des Buddha. Das buddhistische Zentrum „Norbu Choeling“ in der Stauffenbergallee lehrt diese und andere Weisheiten.

Karma für Körper, Geist und Seele

Die Räume des Zentrums sind in warmen Farben gehalten, überall herrscht ein beruhigender Geruch. Katja Gräf praktiziert hier den Buddhismus. Für sie ist es eine Lehre bei der es darum geht, sich und andere vor Leid zu schützen. Es geht darum, die Ursachen der Handlungen – auf den drei Ebenen Körper, Geist und Seele – anderer aber auch der eigenen zu erforschen und zu lenken. „Man leidet und fragt sich, wie kann ich das ändern“, erklärt sie. Karma bedeutete, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Darum sei es wichtig, sich der eigenen Handlungen bewusst zu werden.

„Buddhismus ist eine Friedenslehre“, sagt Gräf. Es gehe nicht um Missionierung. Vielmehr solle man die Lehre selbst entdecken. „Die Lehre des Buddha – Dharma – ist so kostbar, man kann sie nicht bezahlen“, fährt sie fort. Aus diesem Grund basiere der Verein auf Spenden der Mitglieder, Buddhismus sollte für alle zugänglich sein.

Wöchentliche Sitzungen mit der Lama

Katja Gräf begann mit dem tibetischen Buddhismus im Jahr 2002, gegründet wurde das „Norbu Choeling“ 2001 am Nettelbeckufer. Angegliedert an das Erfurter Zentrum sei die Klosterschule „Ganden Tashi Choeling“ im brandenburgischen Päwesin. Donnerstags leitet Lehrerin „Lama Dechen Losang Chöma Rinpoche“, Gründerin der Schule, per Liveübertragung eine Sitzung in den Räumen des „Norbu Choeling“.

Die buddhistischen Stufenlehre zur Erleuchtung nennt sich „Lamrim“, so Gräf. Insgesamt geht sie über acht Jahre, studiert werden insgesamt 21 Themen. Unabhängig davon seien aber die Türen des Zentrums für jeden offen, täglich fänden Meditationssitzungen statt. Die eigene Religionszugehörigkeit spiele dabei erstmal keine Rolle. „Wir hatten hier auch schon christlich und muslimisch Gläubige.“

Selbststudium: Meditation

Sinn der Meditation sei es nicht, den eigenen Geist zu leeren, erklärt sie. Sie diene dazu, sich auf ganz bestimmte Themen zu konzentrieren. Der Sinn sei es, sich mit heilsamen Gedanken vertraut zu machen. Dabei sei man selbst der Wissenschaftler und das „wissenschaftliche Objekt“, mit dem Ziel, an sich zu arbeiten. Dazu kämen regelmäßig interessierte Menschen, meint Gräf. Jedes Jahr öffnet sich das Zentrum zudem für Schulklassen als Ergänzung zu deren Ethik- und Religionsunterricht.