Tierpflegerin Susanne Meyer kümmert sich auch am heiligen Abend um die Giraffen.

Tierpflegerin Susanne Meyer: „Es ist und bleibt mein Traumberuf“

Während über der Stadt noch morgendliche Weihnachtsstille liegt, läuft Susanne Meyer gegen 7 Uhr den Berg im Zoo hinauf. Selbst die Tiere schlafen noch, ein paar Weglaternen erhellen das ansonsten dunkle Areal. Es ist Heiligabend – doch Tieren ist das egal. Sie brauchen Futter, die Käfige müssen ausgemistet werden – egal welcher Tag ist. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag verrichtet Susanne Meyer ihren Dienst im Thüringer Zoopark, der für sie so viel mehr als ein Job ist. Und deshalb macht es ihr auch nicht wirklich etwas aus, an Weihnachten ran zu müssen.

Die 55-Jährige ist Tierpflegerin mit Leib und Seele. 1980 begann sie die Ausbildung im Zoo, 1985 wurde sie stellvertretende Bereichsleiterin, vier Jahre später begann sie, den Bereich Giraffen zu leiten. „Eigentlich“, sagt sie und lacht in Richtung der Scheibe, hinter der sich die Giraffen Mayla und Daakija gerade mit ein paar Knabberästen die Zeit vertreiben, „bin ich schon immer bei den Giraffen“. Es ist eine enge Bindung, die sie und ihre beiden Kolleginnen zu den Tieren haben – eine Bindung, die auch wichtig ist. Nur diese drei Personen dürfen in direkten Kontakt mit den Giraffen treten, „die Tiere akzeptieren nicht jeden“. Im Normalfall seien sie sehr lieb, doch die Tiere haben ein sehr feines Gespür, merken, wenn mal ein Lehrling da ist oder ein anderer Tierpfleger. „Auch ich muss mich immer sozusagen anmelden. Die sehen uns ja dort oben nicht“, beschreibt Susanne Meyer. Sie redet mit den Tieren, wenn sie den Stall betritt, damit diese wahrnehmen, dass jemand kommt. Die Tiere sind schreckhaft. Selbst nach einem längeren Urlaub erkennen Mayla und Daakija ihre Pflegerin sofort an der Stimme. „Und auch, wenn wir in normalen Klamotten draußen vorbei laufen.“

Jetzt, an Weihnachten, ist zwar vieles wie immer im Stall, doch ein paar Besonderheiten gibt es. Normalerweise erhalten die beiden Giraffen Zwieback und Knäckebrot nur als Leckerli oder Belohnung beim Tagtraining. Doch an den Feiertagen legt Susanne Meyer auch mal ein, zwei Stückchen mit hinein ins Futter. Etwa zehn Kilo Heu vertilgt das Duo am Tag, hinzu kommen Laub, Silage und Pellets. Das Futter für zwei Tage hineinzulegen, wäre für die Tiere ungesund. Die tägliche Fütterung ist extrem wichtig, ebenso das Reinigen des Käfigs und die Beschäftigung mit dem Tier selbst. Eine Weihnachtsnacht allerdings musste Susanne Meyer noch nicht im Zoo verbringen, weder Geburt noch Krankheit machten dies notwendig.

Im Zoopark ist sie bei weitem nicht allein an diesen Tagen. Etwa 17 Tierpfleger – aus jedem Bereich einer – und drei Angestellte der Futtermeisterei arbeiten über die Feiertage. Die meisten haben dafür Silvester frei. „Natürlich sprechen wir uns untereinander ab. Kollegen mit kleinen Kindern müssen an Weihnachten nicht ran“, sagt Susanne Meyer. Sie selbst stört es nicht, ihr Sohn ist erwachsen. „Wir machen einfach ein bisschen später Bescherung.“ Für sie ist der Job ein Traumberuf, keinen anderen möchte sie haben. Sicherlich, die Tätigkeit ist körperlich anstrengend, es geht bei jedem Wetter raus, egal ob es heiß ist, eiskalt oder nass wie am diesjährigen Heiligabend. „Ja, fit sein muss man“, bestätigt Susanne Meyer. Viele Praktikanten würden während ihres Aufenthaltes merken, dass der Job des Tierpflegers doch nichts für sie sei. „Als Tierpfleger weiß man, worauf man sich einlässt.“

Eine Kerze haben sie und die Kollegen am 24.12. im Pausenraum angezündet, gemütlich zusammen sitzen und essen stärkt das Team – nicht nur an Weihnachten.