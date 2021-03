Tillmann: Stadt bei Eishalle in der Pflicht

Die Stadtverwaltung ist in der Pflicht, sich beim Bund nach den Ursachen für die ausgebliebene Förderung zum Umbau der Eishockey-Halle zu erkundigen. Das hat die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann (CDU) betont. Zuvor hatte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) gesagt, dass die Stadt vom Bund keine Infos zum Förderantrag erhalten habe.

Diese Info sei bei solchen Massenverfahren aber auch nicht üblich, erläutert Tillmann. Das habe sie der Stadt mehrfach deutlich gemacht.

Tillmann erfuhr am 5. Februar, dass die Erfurter Halle für die Vergabesitzung im Haushaltsausschuss des Bundestages am 3. März nicht vorlag. Sie schloss daraus, dass der Projektantrag durch die Vorprüfung auf Formfehler gefallen war. „Worin der Fehler besteht, darf nur der Antragsteller erfragen“, sagt sie.

Über das Problem habe sie aber noch am 5. Februar den Finanzdezernenten Steffen Linnert (SPD) informieren lassen. „Ich weiß, dass es ihm ausgerichtet wurde“, sagt Tillmann. Der Sportbetrieb sei am 18. Februar, der Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich (parteilos) am 9. März informiert worden. Die Stadt habe also genügend Möglichkeiten gehabt, zu klären, was schief gelaufen sei. Für die zweite Vergabewelle im Mai bestehe noch Hoffnung, wenn die Stadt endlich handele.