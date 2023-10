Tödlich endete die Kollision zwischen einem Lkw und einem Fußgänger in der Trommsdorffstraße Ecke Schmidtstedter Straße in Erfurt.

Tödlicher Unfall in Erfurt: Lkw erfasst und überfährt Radfahrerin

Erfurt. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Montagvormittag in Erfurt eine Radfahrerin getötet worden.

Ein tödlicher Unfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin hat sich am Montagvormittag in Erfurt ereignet. Nach ersten Informationen erfasste der Lkw-Fahrer an der Trommsdorffstraße Ecke Schmidtstedter Knoten eine Radfahrerin, die vermutlich die Straße überqueren wollte. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Gegen 9.30 Uhr stieß sie mit einem Lkw zusammen. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern am Montagvormittag an.

Bislang bestätigte eine Sprecherin, dass die Radfahrerin den Unfall nicht überlebt habe und dass es sich bei dem Unfallopfer um eine Frau handelt. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrten die Unfallstelle ab. Nach Angaben der Feuerwehr war der Rüstzug mit 41 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Darüber hinaus befragten Polizisten mögliche Zeugen etwa in den umliegenden Geschäften. Auch ein Unfallsachverständiger der Dekra wurde hinzugezogen. Vom Unfallort lässt sich mutmaßen, dass die Radfahrerin möglicherweise vom abschüssigen Promenadendeck gekommen war und in die Trommsdorffstraße einbiegen wollte. Der Lkw, der Tiefkühlware transportierte, könnte zu dieser Zeit gewendet haben.

