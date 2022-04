Tölzer Knabenchor singt im Erfurter Dom

Erfurt. Die Thüringer Bachwochen laden am Samstag zu einem besonderen Konzert

Der Erfurter Domorganist Silvius von Kessel gehört nicht nur zu den gefragten Solisten an der „Königin der Instrumente“. Immer wieder tritt er auch als Komponist in Erscheinung. Sein neuestes Werk widmet sich dem von Martin Luther favorisierten Psalm 118. Zwei Jahre brauchte von Kessel, um die Missa Cum Jubilo zu komponieren. Ein hochkomplexes Werk, das am Samstag im Rahmen der Thüringer Bachwochen zu Teilen uraufgeführt wird.

„Das Werk ist für gemischten Knabenchor, zwei Celli und ein Horn“, sagt der Kirchenmusiker. Vor etwa einem Jahr fragte er beim Tölzer Knabenchor an, ob man sich dort vorstellen könne, dieses Stück vorzutragen. Im Herbst war das Werk fertiggestellt, so dass der Chor ein knappes halbes Jahr Zeit zum Proben hatte.

Etwa zehn Minuten von insgesamt einer halben Stunde werden die Sänger vortragen. Renommierte Instrumentalisten ergänzen die Uraufführung mit einem Cello-Solosatz, in dem es aus dem Psalm heißt: „Feindliche Völker umschwirren mich wie Bienen.“ „Das ist“, sagt Silvius von Kessel, „ein turbulenter Satz.“ Wolfgang Emanuel Schmidt und Jens Peter Maintz spielen die Violoncelli, Jörg Brückner das Horn. Michael Hofstetter hat die Leitung.

Neben dem Werk von Silvius von Kessel sind verschiedene Motetten zu hören, etwa von Johann Sebastian Bach „Lobet den Herrn, alle Heiden“ und „Singet dem Herrn ein neues Lied“. Es ist der erste Auftritt des Tölzer Knabenchores im Erfurter Dom. „Wir hatten schon die Thomaner zu Gast und den Dresdner Kreuzchor“, erzählt Silvius von Kessel. „Der Tölzer Knabenchor trat einmal bei den Thüringer Bachwochen auf, damals in Eisenach. Seine Interpretation der Bachmotetten ist großartig.“

Karten für Samstag, 30. April, 19.30 Uhr, gibt es auf der Webseite und an der Abendkasse. Der Dom ist nicht beheizt. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.

www.thueringer-bachwochen.de