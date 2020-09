Töpfermarkt war diesmal weit verstreut

Cristian Alke und Ute Kummer von der Möbisburger Töpfermühle hatten im Angebot, was viele verzweifelt suchen: „Geldverschenker“.

So richtig begeistert waren die Händler nicht vom diesjährigen Töpfermarkt. Und dies nur nicht nur wegen des verregneten Samstags. Denn in der 27. Ausgabe des traditionellen Marktes fehlte es etwas an Orientierung. Wie die Händler berichteten, wurden sie immer wieder gefragt, wo denn die anderen Stände zu finden seien. Ein Übersichtsplan hätte der Sache gut getan, fanden sie. Insgesamt 76 Teilnehmern wurde ein Standplatz rund um das Rathaus zugewiesen.