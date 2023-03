Topf & Söhne in Erfurt: Politikwissenschaftler klärt über Neue Rechte auf

Erfurt. Die Ideologie der Neuen Rechten und deren Wirkung auf die Gesellschaft ist Thema eines Vortrag von Armin Pfahl-Traughber in Erfurt.

Was unter den „Neuen Rechten“ zu verstehen ist, deren Ideologien und Wirkung auf die Gesellschaft, wird in einem Vortrag des Politikwissenschaftlers Armin Pfahl-Traughber thematisiert. Er referiert am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr im Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt.

Laut Mitteilung der Stadt gibt Pfahl-Traughber das Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung heraus. Der Begriff „Neue Rechte“ bezeichnet einen intellektuellen Rechtsextremismus. Seine Akteure verstehen sich als ideologische Wegbereiter eines gesellschaftlichen Rechtsrucks, der autoritär-nationalistische Vorstellungen in reale Politik umsetzen will.

Anmeldung per E-Mail an fsj.topfundsoehne@erfurt.de