Trägerverein für Katholikentag in Erfurt in Gründung

Erfurt. Bischof Ulrich Neymeyr betont den ökumenischen Charakter.

In Thüringens Landeshauptstadt soll vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 der Deutsche Katholikentag stattfinden. Im dritten Anlauf hatte sich der Stadtrat im Herbst 2018 dafür ausgesprochen. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit dafür, die Veranstaltung mit bis zu 600.000 Euro zu unterstützen, wenn das Bistum Erfurt einen mindestens gleich großen Betrag bezahle. Mit der Entscheidung folgte der Stadtrat einem Kompromissvorschlag.

In der kommenden Woche nun wird der Trägerverein dieser Großveranstaltung gegründet. „Ich habe mich sehr gefreut, dass der Präses des Evangelischen Kirchenkreises Herr Dr. Born sofort bereit war, in diesem Gremium mitzuwirken“, sagt Bischof Ulrich Neymeyr auf Anfrage unserer Zeitung. Ebenso sei er erfreut über die Bereitschaft der evangelischen Mitchristen, in den anderen Vorbereitungsgremien mitzuwirken. Die Kirchengemeinden sind bereit, in diesen Tagen ihre Räume für Veranstaltungen bereitzustellen. „Außerdem bin ich sehr zuversichtlich, dass viele evangelische Christen die Veranstaltungen des Katholikentages nicht nur besuchen werden, sondern auch als Helferinnen und Helfer aktiv mitwirken werden. So wird der Katholikentag in Erfurt eine starke ökumenische Prägung haben.“