Traum-Pausenhof für die Erfurter Humboldt-Schule

Erfurt. Mit guten Ideen holten sich die Kinder der Humboldt-Grundschule einen 10.000-Euro-Scheck. Mit dem Geld sollen grüne Oasen geschaffen werden.

Für ein grünes Klassenzimmer mit Naturpavillons und einen Schulgarten mit Kräuterschnecke und Hochbeeten erhält die staatliche Grundschule Alexander von Humboldt eine Förderung von 10.000 Euro. Die gesammelten Ideen für das Projekt „Diversität in Natur & Kultur“ stammen dabei von Schülern und Schülerinnen der Grundschule.

Kinderhilfswerk will „Schulhofträume wahr machen

Hintergrund ist die Aktion „Schulhofträume“ des deutschen Kinderhilfswerks. Gemeinsam mit den Unternehmen Rossmann und Procter & Gamble stellt dieses 100.000 Euro für die nachhaltige und naturnahe Modernisierung und Umgestaltung der Außenbereiche von Schulen in ganz Deutschland bereit. Eine Jury wählte nun aus über 300 eingegangenen Bewerbung 15 Vorschläge aus. Als Kriterien gingen die Kreativität des Entwurfs, schulische Eigeninitiative und Bedarf einer Modernisierung in das Auswahlverfahren mit ein.

Grün im Außenbereich bisher Mangelware

Aufgrund des dringenden Bedarfs an Grünanlagen auf dem Pausenhof der Erfurter Schule wurde das Projekt „Diversität- in Natur & Kultur“ als eines von 15 auserwählt und erhält nun zur Realisierung 10.000 Euro Förderung. Schülerinnen und Schüler sollen, wie schon in der Entwicklungsphase, direkt bei der praktischen Umsetzung der Pläne für beteiligt sein.