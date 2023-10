Treff mit Berliner Politik-Promi: Erfurter Gärtner beklagen ihr Leid

Erfurt. Zu viel Verwaltung, die Belastung der Ehrenamtler ist groß. Darüber sprach der Stadtverband der Erfurter Kleingärtner mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider.

Der Bundesbeauftragte für Ostdeutschland, Carsten Schneider, hat Vertreter des Stadtverbandes der Kleingärtner geladen. Er wollte sich ein aktuelles Bild über die Situation in den 8668 Kleingärten, die in 118 Kleingartenvereinen in Erfurt organisiert sind, machen.

„Neu war für Herrn Schneider die von unserem Schatzmeister Rainer Zeidler und mir aufgezeigte dreistufige Pachtsituation, mit der der Stadtverband einiges an Verwaltungsarbeit hat, vor allem mit Blick auf die von 46 Grundstückseigentümern gepachteten Kleingartenflächen“, berichtet Frank Möller, der Vorsitzende des Stadtverbandes.

„Es wurde schnell herausgearbeitet, dass das gut funktionierende Pachtsystem nur durch die zahlreichen Vorstandsmitglieder in den Kleingartenvereinen am Laufen gehalten wird“, so Möller weiter. Um die städtischen 362 Hektar Kleingartenflächen zukunftssicher erhalten zu können, erklärt er, müssten neue Wege überdacht werden, wobei die Stadtverwaltung mit dem notwendigen Personaleinsatz auch die Verwaltungsarbeit übernehme und somit die Ehrenamtler entlaste.

„Wir sehen unsere Aufgabe als Solidargemeinschaft der Kleingärtner nicht in der Verwaltung von Grundstücken, sondern in der Unterstützung der Vereinsvorstände in ihrer Vereinsarbeit, die schon umfassend genug ist“, betont Frank Möller. Ein Schwerpunkt im Gespräch mit Carsten Schneider war auch die Auswertung der Aktivitäten, die aus dem Kleingartenbeirat kommen. Diesem gehören alle Fraktionen an. „Solch eine Institution benötigt das Land Thüringen auf Landesebene. Es gilt parteiübergreifend, den ehemaligen Kleingartenbeirat neu mit Leben zu befeuern. Nur so werden wir auch die Kleingartenvereine in ländlichen Regionen zukunftssicher machen können“, sagt Frank Möller abschließend.