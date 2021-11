Treffpunkt: Wie immer

Anja Derowski über einen wichtigen Standort am Domplatz

Es war ein wunderbares Gefühl. Der gesamte Domplatz leuchtete, und alle schwenkten ihre Laternen. Martini. Das lässt sich der Erfurter nicht nehmen. Allein dieses Wort ist in den Weiten des Netzes nur im Zusammenhang mit diesem Getränk, das ein gewisser Mister Bond gern geschüttelt trinkt, zu finden – oder im Zusammenhang mit Erfurt. St. Martin sagt hier kaum jemand.

Wie dem auch sei: Martini am Mittwoch, tags darauf 11.11 Uhr auf dem Fischmarkt, Baum-Aufstellen am Nachmittag des 11.11. auf dem Domplatz – es war alles wie in all den Jahren zuvor. Außer 2020. Es ist den Menschen anzumerken, dass sie dankbar sind für diese Traditionen, dieses Wiederkehrende.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Apropos Wiederkehrendes, wie sehr das prägt, merkten eine sehr enge Verwandte von mir und ich, als wir uns vor Martini trafen. Ich schloss mein Fahrrad beim Bratwurststand ab, rief sie an und fragte, wo sie sei. Sie meinte: „Na wo wir uns immer treffen. Da wo sonst die Pyramide steht.“

Nun, meine Verwandte hatte allerdings die Stelle nicht exakt getroffen. „Du stehst zu weit links“, rief ich ihr lachend zu, als ich sie entdeckte.

Sie sei ja auch etwas aus der Übung, gab sie zurück. Schließlich konnte man sich letztes Jahr nicht treffen, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen . . .