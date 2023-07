Tresor aus Erfurter Firma gestohlen – Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug – Fahrraddieb geschnappt

Erfurt. Unbekannte haben aus einer Frima einen Tresor gestohlen. Außerdem hat eine Bankmitarbeiterin verhindert, dass ein Rentner um sein Erspartes gebracht wurde. Die Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ins Visier von Dieben geriet am Wochenende eine Softwarefirma in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag die Hintertür eines Mehrfamilienhauses auf und drangen anschließend mit Gewalt in das Büro der Firma ein.

Dabei verursachten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Sachschaden. Nachdem sie mehrere Schränke durchwühlt hatten, verschwanden die Unbekannten mit einem Tresor, in dem sich Firmenunterlagen befanden.

Betrug vereitelt

In Erfurt hat eine Bankmitarbeiterin verhindert, dass ein 91-Jähriger um sein Erspartes gebracht wurde. Laut Polizei hatten über den Tag mehrere Erfurter betrügerische Anrufe erhalten. Dabei war unter anderem auch dem 91-Jährigen vorgegaukelt, dass seine Ehefrau einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution von 180.000 Euro fällig sei.

Der Senior suchte daraufhin ein Geldinstitut in der Stadt auf, um 30.000 Euro abzugeben. Eine Mitarbeiterin der Bank wurde allerdings hellhörig und verständigte die Polizei. So verhinderte die Frau Schlimmeres. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Betrugs auf.

Mann mit gestohlenem Fahrrad, geklauten Schuhen und fremder Briefsendung geschnappt

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Erfurt einen Dieb geschnappt. Den Angaben zufolge hatte der 43-Jährige in der Tettaustraße ein Fahrrad gestohlen, das an einem geparkten Wohnmobil gesichert war. Der 40-jährige Eigentümer war auf das Treiben des Diebes aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Polizei verständigt.

Unweit des Tatortes stellte eine Polizeistreife den flüchtigen Mann. Neben dem gestohlenen Mountainbike im Wert von 2700 Euro, hatte dieser noch drei Paar gestohlene Schuhe sowie eine fremde Briefsendung bei sich. Der 43-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Im Laufe des Tages wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn Untersuchungshaft anordnete.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.