Tresor mit über 10.000 Euro Inhalt gestohlen – Rentner verliert bei Betrug mehr als 40.000 Euro

Am Dienstag sind Diebe in die Wohnung eines 34-jährigen Mannes in der Erfurter Altstadt eingebrochen und stahlen einen Tresor, in dem sich mehrere 10.000 Euro Bargeld befanden. Laut Polizeiangaben hatten die Täter sich gewaltsam durch ein Badfenster Zutritt verschafft.

Nachdem sie mehrere Schränke durchsucht hatten, waren sie auf einen Tresor gestoßen. Diesen rissen sie aus der Wanderverankerung und traten mit der Beute die Flucht an.

Betrugsmasche hat Erfolg: Rentner verliert mehr als 40.000 Euro an Unbekannte

In Erfurt haben dreiste Betrüger einen 85-Jährigen um schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro gebracht. Unbekannte hatten dem Rentner über drei Jahre hinweg jeden Tag Briefe geschickt und ihm darin einen vermeintlichen Gewinn versprochen. Das einzige, was der Mann tun sollte, war es, kleine Geldbeträge in einem Rücksendeumschlag zurückzusenden.

Der Betrug zog sich über drei Jahre, bis der Senior misstrauisch wurde. Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen. Seriöse Firmen verlangen zur Auslösung eines Gewinnbetrags niemals Gebühren, den Abschluss von Transportversicherungen oder Vorauszahlungen.

