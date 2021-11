Trietzt euch nicht, liebt euch

Michael Keller macht sich Gedanken zur Adventszeit.

Man muss kein kitschbesessener Fan sein von dem, was uns alljährlich die Adventszeit und das Weihnachtsfest bescheren. Wie oft wurden die Augen verdreht bei dieser glühweinseligen Verklärzeit. Manch ein Zeitgenosse wähnt sich im Dezember plötzlich im Hort der Nächstenliebe, nachdem er ein Jahr lang seine Mitmenschen und Untergebenen getrietzt hatte.

Getriezt, dass Wort hat die Mutter immer dann aus der Sprachschachtel gezogen, wenn es ihr zu fett wurde mit dem, was Menschen Menschen antun können. Getriezt, das Wort wird heute kaum noch verwandt. Dabei, das Verb – es steht für jemanden peinigen, mit etwas ärgern, quälen – ist im Prinzip im Zenit seiner Begriffigkeit angelangt. Man triezt sich dieser Tage, was das Zeug hält. Quält und peinigt sich, statt sich bewusst zu werden, wie wertvoll das Dasein ist.

Ein Menschenleben ist nicht mehr als ein Fingerschnippen in der Zeit. In 100 Jahren vergessen. Daran sollte man sich erinnern, bevor man sich wieder mal zu wichtig nimmt. Gerade jetzt. Gerade heute. Triezt euch weniger. Andere quälen, davon hat nicht mal etwas in der Bibel gestanden. Da stand etwas von Liebe und Nächstenliebe. Mal bei Gelegenheit nachlesen. Lohnt sich. Hand drauf. Denn man sollte sich immer bewusst sein, wie zerbrechlich das Leben ist. Dazu passt die Adventszeit wunderbar.