Rauchen am Arbeitsplatz kommt trotz gesetzlicher Regelungen noch vor. Laut DAK-Gesundheitsreport wird umso eher selbst außerhalb von Pausenzeiten zur Zigarette gegriffen, je stärker die Abhängigkeit ist.

Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt

Weniger Krankentage als 2017 haben berufstätige Erfurter im vergangenen Jahr angesammelt. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der DAK hervor.

Diesem liegen Zahlen ihrer Kunden aus dem Jahr 2018 zugrunde. Erstmals wurde er jetzt gemeinsam mit dem städtischen Gesundheitsamt vorgestellt. Demnach liegt der Krankenstand mit 4,8 Prozent um 0,1 Prozent niedriger als 2017 und befindet sich zwischen der Thüringer Marke (5,3 Prozent) und dem bundesweiten Wert (4,2 Prozent). Regional aufgearbeitet hat die Daten im Auftrag der Krankenkasse das IGES-Institut.

„Daten für Taten“, so fasst es die städtische Gesundheitsberichterstatterin Franziska Alff kurz und knapp zusammen. „Wir analysieren die gesamte Lage vom kleinsten Erfurter bis zum Senior“, beschreibt sie. Relativ gut funktioniert der Einblick bei Kindern und Jugendlichen wegen der Reihenuntersuchungen. Bei den Erwachsenen beschränkt sich das häufig auf Daten von Krankenscheinen oder Sterbefälle. Durch die Zusammenarbeit mit der Krankenkasse verfügt das Amt über deutlich mehr kommunale Gesundheitsdaten.

Die meisten Fehltage – jeweils 320 – verursachten bei Erfurter DAK-Kunden das Muskel-Skelett-System und die Atemwege gefolgt von psychischen Erkrankungen (257) . „Auffällig und nicht so ganz nachvollziehbar“ findet Eric Thöner, Leiter des DAK-Servicezentrums, der starke Rückgang bei den psychischen Erkrankungen um 24 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Ein Erklärungsansatz könne sein, dass sich Betroffene wegen der regionalen Terminservicestellen mittlerweile schneller bei einem Facharzt vorstellen können und daher weniger Fehltage anfallen.

Riskanter Alkoholkonsum

Ihren Schwerpunkt setzte die Krankenkasse für den aktuellen Report mit „Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt“. Gravierende Probleme verursachen Alkohol, Zigaretten und Computer- oder Handyspiele. So das Fazit nach Analyse der Fehltage, wobei ambulante und stationäre Behandlungen sowie Befragungen einbezogen und zudem 5000 Beschäftigte befragt wurden.

Laut der Studie haben 14,2 Prozent der Arbeitnehmer einen riskanten Alkoholkonsum. Als riskant eingeordnet wird das Trinken ab 24 Gramm Reinalkohol pro Tag für Männer, die Hälfte bei Frauen, und zwar bei zwei alkoholfreien Tagen pro Woche. Mehr als zwei kleine Bier für Männer oder eines für Frauen überschreitet bereits die Grenze zum schädlichen Alkoholmissbrauch. „Jeder Siebente trinkt riskant“, so Thöner.

Rauchen ist die verbreiteste Sucht, die auch die Arbeitswelt betrifft. Die Abhängigen finden sich weniger bei den Jüngeren. Zwischen 18 und 19 liegt der Anteil der Nichtraucher noch bei 64 Prozent. Mit steigendem Alter sind immer weniger Nichtraucher vertreten.

Zunehmend spielt Suchtverhalten auch beim Gaming eine Rolle. Laut DAK-Report daddelt jeder zweite Beschäftigte, ob nun Video-, Computer- oder Handyspiele. „Wie bei anderen Süchten hat das Folgen für den Alltag zum Beispiel Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Lügen, um die Sucht zu deckeln“, weiß Dr. Alff. Manch einer kommt wegen des Spielens auch zu spät zur Arbeit.

Präventionsarbeit ist vor allem in Schulen gut umsetzbar. Auf Erwachsenenwelt und Arbeitsalltag sind die Einflussmöglichkeiten geringer. Mit den Analysen setze die DAK gezielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Beispiele sind Beratungsangebote für Firmenchefs oder Apps, mit denen man sich selbst um seine Gesundheit kümmern kann. „Das Präventionsgesetz lässt viele Möglichkeiten zu, Gesundheitsvorsorge zu fördern“, sagt Winnie Melzer von der Abteilung Gesundheit in der Landeshauptstadt.