Trio bedroht Jungen in der Erfurter Innenstadt – Mann mit 3,5 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Unbekannte bedrohen drei Jungen

Am frühen Freitagabend wurden in der Erfurter Innenstadt drei Jungen ausgeraubt. Laut Angaben der Polizei wurden sie zunächst von drei unbekannten Jugendlichen vom Anger in Richtung Trommsdorffstraße verfolgt. Das Trio umringte die Minderjährigen schließlich und forderte Geld. Aus Angst gaben die Jungen im Alter von 11 bis 13 Jahren ihr Bargeld heraus und die Angreifer flüchteten. Eine durch die Polizei veranlasste Fahndung nach den Räubern verlief ergebnislos.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Starker Alkoholgeruch wurde am Freitagvormittag bei einem Fahrradfahrer festgestellt. Dieser war zuvor mit seinem Fahrrad in der Erfurter Innenstadt unterwegs, als er von der Polizei am Anger kontrolliert wurde. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest brachte der 37-Jährige es auf einen Wert von fast 3,5 Promille, teilte die Polizei mit. Die Fahrt des Mannes endete mit einer Blutentnahme und einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Provokation mit Taschenlampen

Zu einer Schlägerei kam es Freitagnacht im Thomaspark in Erfurt. Eine fünfköpfige Gruppe im Alter von 16 und 17 Jahren wurde zunächst durch zwei unbekannte Jugendliche mit Taschenlampen angeleuchtet und provoziert. Ein anschließender Streit endete damit, dass die beiden Unbekannten die Gruppe attackierten. Neben Faustschlägen, wurde auch mit einer Flasche zugeschlagen. Wie es in der Mitteilung heißt, erlitten die angegriffenen Jugendlichen leichte Verletzungen. Zu den Angreifern gibt es bislang keine Hinweise.

Dieb stiehlt Handtasche vom Balkon

Am Sonntagvormittag wurde bekannt, dass es im Erfurter Norden zu einem Einbruch kam. Dabei wurde eine Handtasche entwendet. Die Tasche war durch die Besitzerin auf ihrem Balkon im Erdgeschoss vergessen worden. Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich Zugang zu dem Hinterhof und stahl die Handtasche. In dieser befand sich neben Ausweisdokumenten auch eine Bankkarte. Mit dieser kaufte sich der Dieb mehrere Zigarettenpackungen an einem Automaten.

