„Tschüß Erfurt“: Optiker verlässt den Anger

Der Optiker „Smart Eyes“ hat seinen Laden am Anger aufgegeben.

Erfurt. Eigentlich wurden gerade erst viele leere Läden am Erfurter Anger mit neuen Geschäften gefüllt. Nun gibt es doch wieder einen neuen Leerstand zu verzeichnen.

Das Brillengeschäft „Smart Eyes“ hat sein Geschäft am Anger aufgegeben. Somit hat Erfurts meistfrequentierte Einkaufsstraße einen Optiker weniger. Während am Anger und in der Bahnhofstraße mehrere bekannte Brillen-Ausstatter zu finden sind, hat sich die Kette „Smart Eyes“ aus der Landeshauptstadt verabschiedet. Im Schaufenster des nun leeren Ladens zwischen Sparkasse und Jasper-Schmuckgeschäft weist ein Aushang auf die Schließung der Filiale hin. „Tschüß Erfurt - es war schön mit dir!“ können die Passanten dort lesen. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, bei Bedarf eine der nahe gelegenen Apollo-Filialen aufzusuchen.