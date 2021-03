Über 70 km/h zu schnell unterwegs: Polizei erwischt Raser in Erfurt

Erfurt In Erfurt hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen Raser erwischt, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte übertraf.

Am Samstag hatte die Polizei in Erfurt am Herrenberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Wie die Polizei am Montag berichtete, seien mehr als 1200 Fahrzeuge gemessen worden. 30 Fahrzeuge hätten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschritten.

"Spitzenreiter" an diesem Tag sei ein Audi-Fahrer gewesen, der die Messstelle mit 131 km/h durchfahren habe.