Umbenennung des Nettelbeck-Ufers in Erfurt bleibt das Ziel

Das Nettelbeckufer ist winterlich verschneit. Die Initiative Decolonize Erfurt strebt weiterhin eine Umbenennung in Gert-Schramm-Ufer an.

Erfurt Die Initiative Decolonize Erfurt will in kleinen Gesprächsrunden Anwohner überzeugen und auch Stadt-CDU für die Idee gewinnen.

In Eberswalde gibt es in Kürze einen Gert-Schramm-Platz. In Dortmund wird eine Straße umbenannt, Nettelbeck verschwindet so aus dem Straßenregister der Ruhrmetropole. Und in Erfurt?

Da gibt es Anfang des Jahres 2021 nach wie vor ein Nettelbeckufer und keine Gert-Schramm-Straße oder ein Gert-Schramm-Ufer. Weil in der Dezember-Sitzung des Stadtrates ein von der AfD vorangetriebener Bürgerantrag durchfiel, ist nun der Weg frei, dass das Thema Dekolonialisierung der Stadtgeschichte erneut zu einem Jahresthema für Erfurt werden kann.

Die Initiative Decolonize hat sich dies zumindest fest vorgenommen. Die seit einem Jahr betriebene Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer bleibt dabei ein Kernpunkt. Der Name Joachim Nettelbecks, der auf Sklavenschiffen fuhr und auch die deutschen Kaiser seiner Zeit drängte, aktiver Länder in Afrika zu kolonialisieren, soll verschwinden. Gert Schramm, ein schwarzer Deutscher, der das Nazi-KZ überlebte und zeitlebens gegen Rassismus kämpfte, soll statt Nettelbeck mit dem Straßennamen geehrt werden.

Das ist inzwischen nach diversen Aktionen und politischen Debatten in Erfurt bekannt. Im neuen Jahr aber will die Initiative etwas behutsamer vorgehen. „Wir haben die Konfrontationsdynamiken unterschätzt, die durch die Umbenennungsforderung im Allgemeinen und die Pandemiesituation im Besonderen entstanden sind“, formuliert Decolonize selbstkritisch im Jahresresümee für 2020. „Und wir haben zu wenig unternommen, um derartigen Dynamiken aktiv entgegenzuwirken. Wir werden daher im neuen Jahr nochmals einen Schritt auf die Anwohner*innen zugehen.“

Stammtisch-Runden wohl nicht vor April

Wie die neue Linie aussehen soll, sagt Urs Lindner, Uni-Dozent und einer der bekanntesten Köpfe von Decolonize Erfurt: „Wir möchten die Anwohnerinnen und Anwohner möglichst in kleineren Runden treffen und so besser ins Gespräch zu kommen, ohne dass es gleich konfrontativ wird.“ Eine Idee wäre eine Art Schramm-Tisch genannter Stammtisch, der aber angesichts der Corona-Lage nicht vor April zustande kommen werde.

Ins Gespräch kommen will die Initiative auf politischer Ebene vor allem mit der CDU. Diese hat mit anderen Fraktionen des Stadtrates nach wie vor einen Antrag in der Warteschleife, nach der irgendeine Straße nach Gert Schramm benennt werden soll. „Damit will die CDU die Diskussion einfach abbrechen“, schätzt nicht nur Urs Lindner ein. Das werde aber nicht gelingen. Denn, so Lindner, eine Umbenennung des Nettelbeckufers bleibe auf jeden Fall Ziel der Initiative. Denn die historische Rolle Joachim Nettelbecks im Sklavenhandel ändere sich ja nicht.

Genau dieses wolle die Initiative nun auch in der politischen Diskussion in den kommenden Wochen stärker betonen und hoffe auf eine Lösung, die aber nicht darin bestehen können, dass eine Infotafel am Straßenschild angeheftet werde.

Dass in anderen Städten die Bestrebungen die Initiativen zu Aufarbeitung des Kolonialismus erfolgreicher sind, stört die Erfurter nicht. Sie verweisen eher darauf, dass in Dortmund das Nettelbeck-Gutachten der Erfurter Wissenschaftler mit den Ausschlag gab und in Eberswalde man sich durch Erfurt inspiriert fühlte, den Bahnhofsvorplatz nach Gert Schramm zu benennen.

Auch auf Thüringen strahle Decolonize Erfurt inzwischen aus. Ein Netzwerk von Gleichgesinnten wurde geknüpft. Etwa in Weimar auch ein dekolonialer Standrundgang konzipiert und umgesetzt. Auch aus Eisenach, so Urs Linder, sei eine Zunahme der Aktivitäten zu hören.