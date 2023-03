Umfrage unter Erfurtern ergibt: 49-Euro-Ticket lohnt sich nicht in Bus und Straßenbahn

Erfurt. Das Deutschlandticket bringt für viele Pendler eine Erleichterung im Geldbeutel. Viele Erfurter meinen, dass sich das Ticket für sie im ÖPNV nicht rechnet.

Der Vorverkauf der Deutschlandtickets bewegt viele Erfurter, die sich nun überlegen, ob sie das 49-Euro-Ticket für die Fahrten im Nahverkehr nutzen möchten. Je nach Abo muss laut Evag individuell geschaut werden, ob sich ein Wechsel lohnt, oder nicht. In einer Facebookumfrage haben mehr als 600 Stadtbürger (Stand 30. März) über diese Frage abgestimmt.

Minderheit findet Deutschlandticket lohnenswert

Ganze 60 Prozent gaben demnach an, dass sich der Nachfolger des 9-Euro-Tickets für sie im Straßenbahn- und Busverkehr der Landeshauptstadt nicht lohnen würde. Mit einem „Na klar!“ haben sich 28 Prozent der Teilnehmer positioniert. Neun Prozent sind noch unentschieden, während drei Prozent angaben, sich noch nicht damit beschäftigt zu haben.

Facebook-Meinung: „Billigtickets sind sinnlos“

Während sich einige Erfurter über eine kleine Ersparnis gegenüber ihrer üblichen Monatskarte freuen, sehen viele andere Umfrageteilnehmer Probleme: „Solche Billigtickets sind doch vollkommen sinnlos, wenn der Öffentliche Nahverkehr für entsprechende Menschenmengen gar nicht ausgelegt ist. Das haben wir doch letztes Jahr alle bewundern dürfen, wie marode das System ist“, wie ein Facebook-Nutzer schreibt.*

Ländlicher Raum hat zu wenig Öffentlichen Nahverkehr

Auch der Umstand, dass das Ticket ausschließlich den Menschen in der Stadt helfe, die Bewohner der ländlichen Räume jedoch nicht viel davon hätten, wurde mehrfach thematisiert. „Ist doch nur was für Leute die in der Stadt wohnen. Was willste auf den Dorf mit sowas wenn um 7 um 8 und um 14 Uhr ein Bus fährt“ ist eine Meinung eines Users*, der sich dieser Diskussion angeschlossen hat. Dabei gehe es im Kern darum, dass zunächst ausreichend öffentlicher Nahverkehr geschaffen werden müsse, bevor man über unterschiedliche Ticketvarianten nachdenken sollte.

*Kommentar von Facebook