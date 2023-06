Unbekannte haben gleich sieben Autos in Erfurt zerkratzt. (Symbolbild)

Unbekannte beschädigen sieben Autos in Erfurt

Erfurt. In der Brühlervorstadt zerkratzten Unbekannte sieben Autos und verursachten mehrere Tausend Euro Schaden.

Unbekannte haben am Wochenende gleich sieben Autos am Brühler Herrenberg beschädtigt. Am Samstag wurde der zerkratze Lack festgestellt und der Polizei gemeldet.

Diese teilte mit, dass sich der Sachschaden auf etwa 3500 Euro beläuft. Wer hinter dem Vandalismus steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.

